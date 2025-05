El deporte que vuelve loco al Papa León XIV: "Estoy deseando volver a la cancha"

Publicado el 09 may 2025, 13:16

Robert Francis Prevost se convertía este jueves en el nuevo sumo pontífice. Nacido hace 69 años en Chicago, este estadounidense pasará a la historia como León XIV. De ascendencia española gracias a su madre Mildred Martínez, ha residido en Perú durante muchos años mientras se desempeñaba como misionero.

Al igual que su predecesor, el Papa Francisco, es un gran amante del deporte, aunque en su caso lo que más le tira no es el fútbol. Bergoglio era un apasionado seguidor de San Lorenzo de Almagro, club de su argentina natal. Sin embargo, Prevost se decanta más por la raqueta.

“Me considero un tenista bastante amateur”, declaró en una entrevista. “Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades de practicar, así que estoy deseando volver a la cancha”, llegó a asegurar. Ahora, tras ser nombrado como Papa, parece claro que no va a tener el tiempo libre suficiente para volver a las pistas, pero seguro que puede seguir el desempeño de las nuevas figuras como Alcaraz o Sinner.