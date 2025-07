La reacción de Miguel Rico al ver el estado anímico de Pogacar: " Tiene que estar ya aburrido"

A Tadej Pogacar le resulta difícil poner en palabras la magnitud de haber conquistado su cuarto Tour de Francia , una hazaña que antes de él solo habían logrado cinco ciclistas. A sus 26 años, prefiere no proyectarse hacia el futuro, aunque su talento ya le ha asegurado un lugar en la historia del ciclismo.

El esloveno ha pulverizado todos los registros sobre la bicicleta y parece fatigado por la escasez de desafíos, como si igualar a los más grandes de la historia no representara, para él, un verdadero reto

Mientras muchos intentan imaginar un horizonte para una carrera que parece no tener límites, Pogacar prefiere bajar el tono a las expectativas. Huye de la presión que implica ser considerado el mejor ciclista de todos los tiempos y se transforma en alguien común: un joven que solo quiere disfrutar del simple placer de rodar sobre la bici.

Tadej Pogacar, uno de los mejores ciclistas de la historia

Capaz de dejar escapar etapas míticas como el Mont Ventoux o el Col de la Loze, su motivación se vigoriza con el intento de victoria bajo la lluvia en los Campos Elíseos, aderezados con una triple subida a Montmartre que trató de utilizar como trampolín para ganar, pese a que eso suponía un alto riesgo de caída que podía haber tirado por tierra su cuarto Tour.

Así es Pogacar, un muchacho que actúa sin pensar en las consecuencias, que necesita pasarlo bien para dar el máximo y que no mira la huella que puede estar dejando en los libros de historia.

Una de las muchas declaraciones que hizo ayer al finalizar el Tour, fue hablar de su posibilidad de poder luchar por otros títulos, aunque el mismo sabe que de momento no es algo a lo que pueda optar. "El Tour es la mayor carrera ciclista del mundo. Pero causa demasiado estrés a los corredores. Me gustaría no disputar una temporada para intentar otras carreras, pero sé que será difícil. Me verán en el Tour el año próximo para defender mi título"

Miguel rico explica el porqué de la apatía de Tadej Pogacar

El periodista deportivo debatió en el Tertulión de los domingos cuál es su opinión sobre las actitudes un poco "pasota" o poco entendidas que ha tenido Tadej Pogacar en ciertas etapas del Tour, o incluso cuando ha llegado a subir al podio. " No, pero es que a este chaval más que cansado está aburrido. Bueno, es que tiene que estar ya aburrido de que se le exija ganar todo. Las clásicas y las grandes vueltas. Llega un momento que el chaval dirá ¡Vaya, dejadme en paz!"

EFE Tadej Pogacar del UAE Team Emirates

Miguel Rico también dio valor a todos los contratiempos que sufrió el esloveno, y aun así ha conseguido el objetivo de ser el vencedor de la competición más dura de ciclismo que hay hoy en día. "Pero claro, en este Tour ha tenido que trabajar mucho para ganar y había perdido a su fiel escudero en la montaña, o sea, tú veías en los puertos a todo el Visma y sólo a Pogacar, porque de los suyos ya no quedaban."

Al esloveno, de momento no se le espera para La Vuelta, ya que cuando se le preguntó no lo negó de manera rotunda, pero tampoco lo confirmó.