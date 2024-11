Deivid Rodríguez dimite y abandona Las Palmas tras ser condenando por maltratar y amenazar a su pareja

Deivid Rodríguez, adjunto al director deportivo de Las Palmas, ha dimitido este sábado y abandonará el conjunto canario tras ser condenando por maltratar y amenazar a su pareja.

La sentencia, adelantada por La Provincia y hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue dictada por conformidad y no es recurrible, ya que Deivid Rodríguez se declaró culpable

COMUNICADO DE LAS PALMAS

Deivid Rodríguez, hasta ahora adjunto al director deportivo, comunicó esta tarde al director deportivo, Luis Helguera, al director general, Patricio Viñayo, y al presidente del Club, Miguel Ángel Ramírez, su decisión de dimitir de forma irrevocable.

En el escrito con el que ha formalizado su dimisión pide “mis más sinceras disculpas a la víctima y su familia, a la UD Las Palmas, su Consejo de Administración, directivos, compañeros y a toda la afición por los actos por los que he sido condenado”.

“Todavía me cuesta creer lo ocurrido”, prosigue su comunicación, “una conducta que condeno, deploro y me avergüenza. A pesar de que el Club ya anunció la apertura de un expediente, siguiendo los protocolos propios de la Entidad, conforme a la legislación laboral vigente, soy consciente del daño que he ocasionado al Club, por lo que interpreto mi dimisión con carácter irrevocable como el último servicio que puedo hacerle al escudo que tanto me ha dado en mi vida”.

Deivid Rodríguez termina su escrito deseando “la mayor de las fortunas al equipo, al que seguiré y alentaré siempre, esté donde esté. Espero con toda mi alma que este gravísimo error que he cometido afecte lo menos posible al ánimo de mis compañeros más cercanos, con los que me siento en deuda. Sé la enorme sorpresa que ha causado en mi entorno familiar y laboral la noticia de mi condena por violencia machista y no quiero comprometer ni un segundo más la reputación del Club, la de ninguno de sus miembros ni la del entorno”.