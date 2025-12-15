COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

betis

Ruibal responde a un aficionado del Rayo Vallecano: "Ale, homófobo..."

El jugador del Betis escuchó como un aficionado del Rayo le gritaba "¡Ruibal, píntate las uñas!" mientras era entrevistado al finalizar el partido. 

Ruibal, jugador del Betis

Ruibal, jugador del Betis

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Rayo Vallecano y el Betis empataron 0-0 en el último partido de la 16ª jornada de Liga en un partido en el que lo más destacado fueron las lesiones de Jorge de Frutos, que podría ser grave, y de Diego Llorente. 

Al finalizar el encuentro, Aitor Ruibal fue el jugador bético elegido para responder a las preguntas de la periodista Mónica Marchante. En mitad de esa entrevista, se pudo escuchar a un aficionado del Rayo Vallecano gritarle "Aitor, píntate las uñas", a lo que el bético respondió "Ale, homófobo...esto me pasa en otros partidos, no pasa nada"

Con este resultado el Betis se mantiene sexto con 25 puntos, a cinco de la quinta plaza, y el Rayo decimotercero con 18, tres por encima del descenso.

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking