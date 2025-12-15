Ruibal responde a un aficionado del Rayo Vallecano: "Ale, homófobo..."

El Rayo Vallecano y el Betis empataron 0-0 en el último partido de la 16ª jornada de Liga en un partido en el que lo más destacado fueron las lesiones de Jorge de Frutos, que podría ser grave, y de Diego Llorente.

Al finalizar el encuentro, Aitor Ruibal fue el jugador bético elegido para responder a las preguntas de la periodista Mónica Marchante. En mitad de esa entrevista, se pudo escuchar a un aficionado del Rayo Vallecano gritarle "Aitor, píntate las uñas", a lo que el bético respondió "Ale, homófobo...esto me pasa en otros partidos, no pasa nada"

Con este resultado el Betis se mantiene sexto con 25 puntos, a cinco de la quinta plaza, y el Rayo decimotercero con 18, tres por encima del descenso.