Davide Ancelotti justifica la dura entrada de Mbappé: "Ha perdido perdón, pero las pequeñas faltas que recibía..."

Carlo Ancelotti estaba sancionado y no pudo dirigir al Real Madrid en su triunfo frente al Alavés en Mendizorroza y quien ejerció de primer entrenador este domingo en Vitoria fue su hijo Davide Ancelotti.

El segundo entrenador del equipo blanco se mostró en la banda muy activo e incluso se lamentó al ver la temeraria entrada de Kylian Mbappé a Antonio Blanco, que le costó la expulsión al futbolista francés.

Davide también compareció en rueda de prensa y reconoció que tanto remontar al Arsenal como ganar la Liga son "una tarea difícil", aunque "lo intentarán".

"Sabemos que nos lo tenemos que ganar, que no es suficiente tener la calidad que tenemos y que se tienen que dar algunas cosas. Pero que todo el mundo esté convencido de que lo vamos a intentar", explicaba ante los medios de comunicación.

El hijo de Ancelotti, además, se pronunció sobre la roja a Mbappé y dijo: "No he hablado con él después. No es un chico violento y ha perdido perdón porque es consciente de lo que ha hecho".

Y agregó: "Es una entrada de roja clara y las consecuencias las ha pagado. Las pequeñas faltas que le han hecho le han hecho reaccionar de esta manera, que no es la correcta. No le estoy justificando, pero es lo que ha pasado".

Para finalizar, Davide Ancelotti condenó los cánticos ofensivos que recibieron Raúl Asencio y Vinicius. "Es algo decepcionante a nivel de sociedad. La cuestión es que debemos centrarnos en competir dentro del campo y no en tomar medidas si pasa algo así. Ha pasado varias veces y queremos que no vuelvan a pasar", sentenció.