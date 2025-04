Dani Senabre se rinde ante la exhibición de Lamine Yamal contra el Inter: "Desde que se fue Messi"

El Barcelona recibía este miércoles al Inter en la ida de semifinales de la Champions League, duelo al que los azulgranas llegaban con la moral por las nubes tras conquistar la Copa del Rey contra el Real Madrid. Mientras que los italianos, por su parte, quizás afrontaban el encuentro en el peor momento de la temporada con tres derrotas consecutivas.

Y para dar el primer paso hacia la final de Múnich, Hansi Flick repitió el mismo once con el que saltó a La Cartuja el pasado sábado en la final de la Copa del Rey; y Simone Inzaghi apostaba por su once de gala, aunque no pudo contar con Pavard. Pero antes del inicio del partido, Lamine Yamal hizo saltar las alarmas cuando se retiró a los vestuarios tocándose el muslo izquierdo.

NADIE REINA EN LA LOCURA DE MONTJUIC Y MILÁN DICTARÁ SENTENCIA

Las molestias no impidieron al jovencísimo jugador iniciar el encuentro, pero mientras los aficionados todavía estaban acomodándose en sus asientos, el Inter marcó el 0-1. El encargado de perforar la portería azulgrana fue Marcus Thuram y lo hizo rematando de tacón un gran centro de Dumfries.

EFE Los jugadores del Inter celebran el 0-1 de Thuram contra el Barcelona.

El gol antes del primer minuto no cambió el guion previsto para el encuentro. El Barça iba a dominar la posesión y el Inter iba a defenderse. Y así fue. Los pupilos de Hansi Flick fueron encerrando a los italianos en su propia área y Ferran se quedó a nada de marcar con dos disparos que salieron muy cerca del palo izquierdo de la portería de Sommer.

Sin embargo, el Inter volvió a golpear y lo hizo poniendo el 0-2. Gol que marcó Dumfires con una chilena imparable para un Szczesny que tan solo pudo ver cómo la pelota se colaba en su portería. El Barcelona estaba noqueado y en su rescate salió Lamine Yamal, que puso el 1-2 en el electrónico. El futbolista azulgrana dejó atrás a varios defensores y batió a Sommer con un disparo imparable al palo largo. En la siguiente jugada pudo marcar el empate, pero el meta suizo lo evitó con una gran parada.

Los azulgranas siguieron insistiendo y Ferran Torres, antes del descanso, igualó el partido fusilando a Sommer con un disparo a bocajarro (2-2). Y tras ello, Koundé se marchó del terreno de juego lesionado. Un duro golpe del que Hansi Flick quiso protegerse, dando entrada a Araujo tras el paso por vestuarios. Inzaghi, por su parte, tuvo que retirar del terreno de juego a Lautaro Martínez por unas molestias.

EFE Ferran Torres celebra el 2-2 del Barcelona contra el Inter.

El técnico italiano sabía que todo el peligro del Barcelona llegaba por la banda de Lamine Yamal y buscó soluciones retirando a Dimarco y dando entrada a Carlos Augusto. Los minutos de la segunda parte pasaban y ninguno de los dos equipos lograba acercarse con claridad sobre la portería rival.

El Inter volcaba todos sus ataques por la banda de un inspirado Dumfries y en un saque de esquina el carrilero anotó el 2-3 con un gran cabezazo en el segundo palo. Sin embargo, la alegría del Inter duró muy poco, ya que en la siguiente jugada Raphinha puso el 3-3 con un zapatazo desde fuera del área y que se coló al fondo de la portería tras golpear en el larguero y en la espalda de Sommer.

El Barcelona, en los minutos finales, encerró en su área el Inter, pero no encontró un triunfo que sí deberá buscar el próximo martes en el partido de vuelta, que se disputará en Milán.

Al finalizar el partido, Paco González preguntó a Dani Senabre su opinión de lo que había visto en Montjuic y el comentarista no dudó en aplaudir el partidazo realizado por Lamine Yamal.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona contra el Inter que marcó Raphinha.

"Creo que he visto el mejor partido de la vida de Lamine Yamal. Vendrán muchos más, pero es el mejor. Creo que he visto la mejor actuación individual de un jugador del Barça desde que fue Messi", empezó diciendo Dani Senabre.

Y añadía: "No sé si es el mejor partido de la era de Hansi Flick. Tal vez no, pero me voy más feliz que Raphinha, que ha rajado un poco de la defensa y del portero por encajar tantos goles en casa".

El comentarista iba más allá y aseguró que disfrutó del encuentro pese a los goles encajados. "Estoy acostumbrado a que el Barcelona encaje goles porque arriesgas, pero lo que hacen arriba es tan divertido que me voy muy feliz. Sé que te pueden eliminar allí, pero ves este fútbol y disfrutar lo de esta temporada no me lo va a quitar nadie", sentenció.

