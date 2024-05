Dani Senabre sentencia la situación de Xavi en el Barcelona: "Cinco meses a la basura"

La temporada del Barcelona parece no tener fin para los disgustos. Tras las eliminaciones en la Supercopa de España y la Copa del Rey, el conjunto culé basó su temporada en intentar conseguir los trofeos de la Champions y el título liguero, pero la eliminación contra el PSG en Montjuic y la gran distancia con respecto al Real Madrid, han impedido estos objetivos. Además, una dura derrota en Montilivi contra el Girona (4-2) puede dejar al Barcelona sin el subcampeonato y con otro roto económico para las arcas del club.

Xavi intentó dar aire nuevo a su equipo anunciando en el mes de enero que se retiraba al final de esta temporada y que su decisión era irrevocable. Pues bien, cuando se ha resuelto (negativamente) la temporada para el conjunto culé, el técnico catalán 'sorprendió' a todos y anunció su continuidad para la próxima temporada hace apenas dos semanas. Para muchos aficionados del Barcelona, esta noticia sentó como un jarro de agua fría porque esperaban un cambio de rumbo. Para otros tantos, que Xavi continué significa una buena noticia y la continuidad de un proyecto en el que confían.

Un Girona de Champions desmonta al Barcelona

El Girona selló este sábado su histórica clasificación para la próxima Liga de Campeones con un brillante triunfo contra el Barcelona (4-2) tras remontar en el derbi catalán de Montilivi que, además, sirvió para recuperar el segundo puesto y avivar el enésimo sueño del equipo de Míchel Sánchez, la Supercopa de España, y para dar el título de campeón al Real Madrid.

El cuadro local, invicto en Montilivi desde septiembre, inmerso en el mejor año de su vida, apenas el cuarto en la élite, logró la decimoquinta victoria ante su afición en 18 partidos de local con una remontada en diez minutos de la segunda mitad con doblete de Portu y gol de Miguel Gutiérrez, tras los tantos en el primer tiempo de Andreas Christensen, Artem Dovbyk y Robert Lewandowski. El Girona revalidó el 4-2 de la primera vuelta y tiene 74 puntos por los 73 del Barça a falta de 12.

Sergi Roberto, muy autocrítico con su fallo en el segundo gol del Girona

El centrocampista ha admitido su error en la acción que supuso el empate del Girona al errar un pase y admitió que se va de Montilivi "muy cabreado" y después de "haber pedido perdón al equipo".

En declaraciones después del partido, Sergi Roberto comentó que el Barcelona se ha ido del partido con el 2-2: "Me da mucha rabia. Ha sido un error mío, me voy muy cabreado, he pedido perdón al equipo porque estábamos haciendo un trabajo enorme, estábamos haciendo un muy buen partido. No nos merecíamos este resultado, nos vamos enfadados".

Insistió el centrocampista que hasta ese momento, el Barça tenía el partido controlado. "Estábamos dominando, teniendo el balón. Creo que en la segunda parte habíamos tenido bastantes ocasiones para rematar el partido, pero a partir del empate, ellos se han sentido cómodos en estas transiciones, se han puesto después por delante, lo hemos intentado, pero no hemos podido", dijo.

