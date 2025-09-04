Dani Rodríguez no se ha planteado por ahora marcharse del RCD Mallorca

Dani Rodríguez tiene difícil volver a jugar a corto plazo en el RCD Mallorca. Sus críticas hacia el entrenador, Jagoba Arrasate, no las va a pasar por alto y el técnico no va a premiar la indisciplina. Al contrario. Es algo que todo el mundo tiene claro en el vestuario bermellón y en el propio club.

Otra cosa es lo que vaya a suceder en el futuro. Ante una situación de incertidumbre a Dani se le plantean diferentes escenarios: el primero es rectificar, pedir disculpas y trabajar, como ha hecho Maffeo pidiendo disculpas y proponiéndose revertir su situación. Otro escenario posible es hacer las maletas y aprovechar alguna de las ligas con mercado abierto, Grecia, Turquía, México, Arabia...

En todo caso, según fuentes cercanas al jugador, el RCD Mallorca no le ha pedido expresamente que se busque equipo, aunque sí le ha dejado claro que va a tener difícil contar para el entrenador, según ha podido saber DEPORTES COPE BALEARES, lo que equivale a hacer ver al jugador que puede ser una buena idea buscarse equipo.

En cuanto al propio Dani, no se ha planteado marcharse, al menos hasta ahora. Es obvio en el fútbol las cosas cambian rápido y ante un horizonte de poco protagonismo en el equipo y no tener oportunidades de jugar, Dani Rodríguez podría optar por cambiar de opinión.

Mientras, el jugador está suspendido de empleo y sueldo hasta el 12 de Septiembre y ha dejado de ser capitán del equipo. Se entrena por su cuenta mientras tanto. AFE ha pedido al Mallorca que pueda entrenarse en las instalaciones del club aunque en el Mallorca por ahora no lo contemplan y se remiten a la suspensión disciplinaria.