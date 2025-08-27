Dani Ceballos pone rumbo a Marsella

La etapa de Dani Ceballos en el Real Madrid está a punto de llegar a su fin. El utrerano, que este miércoles ha entrenado con el equipo, ha pertenecido al club blanco durante ocho temporadas, dos de las cuales se las pasó cedido en el Arsenal. Ahora, hará las maletas de nuevo para vestir la camiseta del Olympique de Marsella y ponerse a las órdenes de Roberto de Zerbi. La operación aún no se ha cerrado, pero los contactos están muy encaminados.

Según ha podido saber la Cadena COPE, se trata de una operación de unos 15 millones de euros que supondrá la salida de Ceballos ocho años después de la casa blanca. Un Ceballos, que ha forzado su salida en los últimos días, que nunca ha sido indiscutible para sus entrenadores y que entre lesiones y suplencias apenas ha disputado 194 partidos con la camiseta del Real Madrid en los que solo ha sido titular en 80 de ellos. El club no se plantea fichar a nadie para sustituirlo.