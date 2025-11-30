Miguel Rico, comentarista de El Partidazo de COPE, reacciona a la imagen viral de Raphinha con Flick: "Alguna explicación habrá que darle para un tema que lo que transmite es preocupación"

El Barcelona se llevó la victoria por 3-1 este sábado ante el Alavés, en un encuentro donde los vitorianos se adelantaron en el marcador, pero un doblete de Dani Olmo, más un tanto de Lamine Yamal, dieron la vuelta al marcador.

imagen del partido

A pesar del triunfo, la imagen del encuentro fue una charla después del partido entre Hansi Flick y Raphinha en la que se ve a un Hansi Flick inconsolable ante las explicaciones del jugador brasileño. Un técnico alemán que solo negaba con la cabeza, y toda esta escena ocurría sobre el banquillo del Camp Nou.

Imagen de la charla entre Raphinha y Hansi Flick

información de helena condis

Nuestra compañera Helena Condis aportó información a la actual situación de Flick en el Barcelona, y según ha podido saber, y como ya adelantó en el parón de octubre, el alemán está desgastado, siente importencia porque no ve al equipo como la temporada pasada, y a eso hay que unirle la derrota de esta semana ante el Chelsea en Londres en un gris encuentro del conjunto blaugrana.

Como ha mostrado el propio Barcelona en redes sociales y ha señalado Helena Condis, el equipo culé ha celebrado este sábado su 126 aniversario y lo ha hecho con una tarta gigante de tres plantas.

En este acto estaba un presidente Laporta que fue saludando uno por uno a los jugadores, y también estaba Flick y allí tenía mejor cara, a sabiendas de que estaba siendo grabado.

opinión de miguel rico

Ante lo ocurrido, nuestro compañero Miguel Rico añadió en el tramo final de Tiempo de Juego que él no tenía ninguna información al respecto, "pero si yo fuera alguien del Barça, ya me habría preocupado de saber a qué se debe esa situación, y si no, lo haría mañana a primera hora porque alguna explicación habrá que darle para un tema que lo que transmite es preocupación".