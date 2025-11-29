El jugador que echa de menos Gonzalo Miró en la victoria del Atlético: "Venía prácticamente para ser titular, no entiendo"

El Atlético sumó su sexta victoria consecutiva al derrotar por 2-0 al Oviedo gracias a un doblete de Sorloth.

barcelona-atlético

Con esta victoria, los de Cholo Simeone llegarán al encuentro del próximo martes del Camp Nou a tres del Barcelona ya que los de Flick también cumplieron este sábado ante el Alavés, y aunque con remontada, se llevaron los tres puntos por 3-1.

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebra un gol de Dani Olmo contra el Alavés.

El choque del próximo martes se jugará en el Camp Nou a las 21:00h y duelo importante por la zona alta de la tabla.

Gonzalo Miró

Comentando el encuentro estuvo Gonzalo Miró que durante el choque echó de menos la presencia de un jugador, como es Johnny Cardoso, sobre todo después de haber jugado el pasado miércoles ante el Inter.

"Es verdad que el último partido que jugó de titular, creo que fue el 30 de agosto, si no me equivoco y luego estuvo lesionado. Luego de los cinco partidos o seis en los que estuvo convocado, no jugó ni un minuto. El otro día, repentinamente fue titular frente al Inter de Milán en Champions, que no es poca cosa. Lo hizo muy bien y hoy de repente vuelve a no jugar", apuntó.

EFE Julián Álvarez celebra el primer gol del Atlético de Madrid frente al Inter

"Yo siempre pensaba que era un jugador que venía prácticamente a ser titular. Es verdad que Koke, desde la lesión de Cardoso, lo está haciendo tan bien que no le puede sentar. Pero, por ejemplo, hoy después de ser titular el otro día frente al Inter, que me pareció un marrón importante porque cuando no tienes ritmo y vienes de tiempo sin jugar, pues hacerlo en un partido así de tanta intensidad y enfrentarse a un equipo de ese nivel es muy difícil y después de hacerlo bien hoy de repente desapareces otra vez. No entiendo", concluyó.