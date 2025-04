El curioso análisis del CEO del Bayer Leverkusen sobre Xabi Alonso y el Real Madrid: "Hubiera preferido..."

Los resultados han abierto otra vez el debate sobre el futuro del banquillo del Real Madrid, aunque el actual entrenador del equipo blanco, el italiano Carlo Ancelotti fue muy claro sobre su contrato en el equipo merengue: "Esta es una pregunta que no tengo que contestar yo. El contrato es bastante clave, tengo otro año de contrato. Del futuro hablaremos, como siempre, al final de la temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad".

La temporada irregular del Real Madrid ha hecho que casi desde el comienzo de temporada se hable de sustitutos y entre ellos el que ha sonado siempre con más fuerza ha sido el del entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

El exjugador del Real Madrid todavía tiene contrato con su equipo hasta 2026 después de la última renovación que fue en agosto de 2023.

Cordon Press Xabi Alonso da órdenes a sus jugadores durante un partido.

En este contexto, Juanma Castaño desveló el pasado martes en El Partidazo de COPE una información que ha puesto en alerta a los seguidores blancos. Según comentó durante la tertulia del programa, "un periodista que está bien informado habitualmente, no digo que en este caso concreto, pero que además tiene una conexión con el Madrid, me dice… Volantazo en el club ya. Carletto ha perdido el control del equipo. ¡Klopp ya!".

El CEO del Bayer Leverkusen atendió este sábado a Sky Alemania y ha hablado sobre el futuro de Xabi Alonso.

Carro espera firmemente que el entrenador tolosarra se quede: "Aún tiene contrato con nosotros y se siente cómodo aquí. Por ahora, lo asumimos, y también estamos planificando la próxima temporada con él: pretemporada, partidos, plantilla...".

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro del pasado martes ante el Arsenal

Sin embargo, también dejó dudas al apuntar que "habría sido más feliz si el Real Madrid hubiera ganado con una goleada y el puesto de entrenador estuviera asegurado" en relación a la derrota de los de Ancelotti el pasado martes en la Liga de Campeones.

"Es normal en el fútbol, cuando un equipo como el Real Madrid pierde 3-0 contra el Arsenal en cuartos de final, empiecen a circular rumores. Habría preferido evitarlo", concluyó.

