Los datos más llamativos de La Liga en este año 2025: de Mbappé a Eric García

LaLiga regresará el próximo viernes 2 de enero con el partido que jugarán Rayo Vallecano y Getafe, que será el primer encuentro de 2026 y también de la jornada 18ª.

Un regreso tras el parón navideño que estará marcado principalmente por un derbi catalán entre Espanyol y Barcelona que se prevé muy caliente y tenso, por la vuelta de Joan García al RCDE Stadium tras su fichaje el pasado mes de junio por el conjunto azulgrana.

LaLiga Horarios de la 18ª jornada en Primera

El Real Madrid, en su persecución al Barça, recibirá al Real Betis el domingo 4 de enero con el objetivo de empezar a poner fin a las dudas sembradas durante las últimas semanas. Villarreal y Atlético de Madrid, que son tercero y cuarto respectivamente, se enfrentarán a Elche y Real Sociedad fuera de casa.

Y en la zona baja de la clasificación habrá duelos muy interesantes como el Sevilla - Levante, el Alavés - Real Oviedo o el Mallorca - Girona.

LOS MEJORES DE LA LIGA EN 2025

Para poner el broche final a 2025, Miguel Aguilar ha hecho un repaso a los futbolistas que han marcado estos últimos 365 días en La Liga, apoyándose en datos y estadísticas muy curiosas y sorprendentes.

El protagonismo empieza con el Valencia, donde aparece el jugador de campo con más minutos disputados este año: César Tárrega, que acumuló 3.240 minutos. Y no muy lejos, también dentro del vestuario ché, encontramos a Diego López como el que más partidos jugó; llegó a los 38.

EFE Diego López celebrando un gol durante un partido.

En el apartado goleador no hay discusión. Kylian Mbappé dominó el año con autoridad y se consolidó como el máximo anotador de LaLiga tras firmar 39 dianas, una cifra muy por encima del resto. En cambio, el reparto de asistencias deja una pelea mucho más ajustada, con Raphinha, Vinicius y Lamine Yamal igualados a nueve pases de gol. Y para romper esa igualdad, Miguel Aguilar y Pedro Martín se apoyan en el penúltimo pase, un apartado en el que Lamine Yamal sobresale con cuatro. Un dato que le convierte en el máximo asistente de La Liga en este 2025 que llega a su final.

Uno de los datos más sorprendentes aparece al mirar el número de victorias. Eric García se erige como el futbolista que más partidos ganó en 2025, con un balance de 31 triunfos, dos empates y tan solo tres derrotas, una estadística que habla de su impacto colectivo. Y en la otra cara de la moneda se sitúa Mario Martín, que cerró el año con 22 partidos perdidos.

EFE Mario Martín celebra su primer gol con el Getafe ante el Oviedo

Y como curiosidad final, Miguel Aguilar destacó al jugador que más penaltis provocó durante la temporada. O mejor dicho, a los jugadores. Mbappé vuelve a aparecer en lo alto de la lista con cinco acciones forzadas desde los once metros, aunque comparte ese honor con una inesperada sorpresa: Tenaglia, futbolista del Alavés.