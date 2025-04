Siro López explota contra todos tras ver el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad: "¿Hasta cuándo?"

El Real Madrid volvió a protagonizar un partido de infarto en la Copa del Rey. Su pase a la final, tras vencer a la Real Sociedad, estuvo marcado por la incertidumbre hasta el último minuto de la prórroga. Un encuentro con tintes de clásico copero que dejó a la afición con el corazón en un puño y, como era de esperar, generó un intenso debate en los medios deportivos. Uno de los más críticos fue Siro López, quien en El Partidazo de COPE no dudó en señalar a Carlo Ancelotti y lanzar una dura reflexión sobre el estado del equipo.

"Señor Ancelotti, ¿hasta cuándo?", espetó Siro López cuando Juanma Castaño le pidió un titular sobre el partido. Su exclamación dejó claro su malestar con la dirección táctica del italiano, a quien acusa de no encontrar un sistema de juego sólido. "No, no, escúchame, que yo no estoy reivindicando. Es que estáis equivocados. A mí lo que haga el Bayer Leverkusen me la trae al piro. A mí lo que me preocupa es lo que hace el Real Madrid", afirmó de forma tajante, en referencia a los rumores sobre el posible fichaje de Xabi Alonso como próximo entrenador del club blanco.

Una clasificación con sabor agridulce

El equipo de Ancelotti, pese a los sustos, se mantiene con vida en todas las competiciones. Sin embargo, su estilo de juego sigue generando dudas y críticas constantes. Sin un dominio claro, sin una identidad de juego definida, el Real Madrid se sostiene en la calidad individual de sus estrellas, pero no en una estructura táctica sólida. Vinícius, Bellingham y Endrick fueron claves en el partido, pero la defensa y la gestión del equipo siguen dejando interrogantes que preocupan tanto a la prensa como a la afición.

EFE MADRID, 01/04/2025.- El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger (c) celebra su gol durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que Real Madrid y Real Sociedad disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/JUANJO MARTIN

El gol de Oyarzabal en el minuto 93 llevó el partido a la prórroga, encendiendo todas las alarmas en el madridismo. Parecía que el equipo blanco volvía a pecar de falta de contundencia en los momentos clave. Sin embargo, en el minuto 115, un imponente cabezazo de Rüdiger selló el pase a la final. Pese a la victoria, el equipo evidenció fragilidades defensivas y falta de ideas en ataque que, según López, son responsabilidad directa del entrenador.

Ancelotti, en la cuerda floja

Los rumores sobre el futuro de Xabi Alonso vuelven a cobrar fuerza. A pesar de que recientemente se daba por hecha su continuidad en el Bayer Leverkusen, su mensaje ambiguo en rueda de prensa ha reabierto el debate sobre su posible llegada al Santiago Bernabéu este verano. "No hay nada que decidir. Estamos todos concentrados en la temporada", declaró el donostiarra, sin cerrar del todo la puerta al Real Madrid. Su excelente rendimiento con el Leverkusen lo ha convertido en el candidato número uno para reemplazar a Ancelotti si este decide hacer las maletas.

Por su parte, la situación de Ancelotti sigue siendo incierta. Aunque tiene contrato hasta 2026, la selección de Brasil sigue pujando fuerte por él y podría precipitar su salida al término de la temporada. En el club blanco, las dudas sobre su continuidad han ido en aumento. La directiva ha pedido a Alonso que "gane tiempo", lo que deja entrever que su futuro podría estar ligado al banquillo del Santiago Bernabéu si se produce la salida del técnico italiano.

¿Última oportunidad para Ancelotti?

La final de la Copa del Rey, en la que el Madrid se medirá al Atlético de Madrid o al Barcelona, podría ser determinante en el futuro del entrenador. Una derrota en esa instancia podría acelerar su salida y abrir la puerta a un nuevo proyecto con Xabi Alonso al frente. Sin embargo, una victoria y la posibilidad de conseguir más títulos en la temporada podrían reforzar su posición en el club.

EFE Carlo Ancelotti, con gesto serio, en el banquillo del Real Madrid

Mientras tanto, la presión sigue aumentando y las críticas, como las de Siro López, reflejan la inquietud de una parte del madridismo. La falta de regularidad en el juego, la dependencia excesiva de momentos individuales y las dificultades defensivas han hecho que la paciencia de los aficionados esté al límite.

¿Será Ancelotti el técnico del Real Madrid la próxima temporada o habrá relevo en el banquillo? La respuesta podría estar en los próximos meses, donde cada partido será una prueba de fuego para el técnico italiano.