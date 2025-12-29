El Real Madrid recupera efectivos tras el parón navideño pensando en el Betis

El Real Madrid volvió en la tarde de este lunes a los entrenamientos tras el parón navideño y lo hizo ya pensando en el Real Betis, equipo al que recibirá en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 4 en la 18ª jornada de Primera División.

El conjunto blanco, que sigue con muchas dudas, empieza a recuperar efectivos de cara a 2026. Y la gran novedad de la sesión ha sido la de Fede Valverde, tal y como ha informado Melchor Ruiz. El centrocampista uruguayo no pudo jugar frente a Talavera y Sevilla y se ha entrenado con total normalidad.

Al igual que Camavinga, Mendy y Alaba que, pese a estar citados para el último duelo del año, no jugaron porque todavía arrastraban pequeñas molestias. Xabi Alonso, además, también recuperará a Álvaro Carreras, que se perdió los últimos dos partidos por sanción.

Otra de las buenas noticias en el Madrid es la de Carvajal, que según ha informado Melchor Ruiz, ya trabaja con el objetivo de llegar a tiempo para disputar la Supercopa de España. Mientras que Militao y Trent siguen recuperándose de sus lesiones.