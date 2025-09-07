La Cultural suma el primer punto de la temporada a costa del Leganés

La Cultural y Deportiva Leonesa logró romper su sequía de puntos arrancando un empate sin goles ante un Leganés que, sigue invicto, pero sin ganar en su vuelta a la Segunda División. Los guardametas acabaron resultando determinantes, el local para sostener a su equipo, que sufrió en la primera mitad y el visitante para aguantar el empuje culturalista en la reanudación.

El Leganés puso muy pronto un nudo en la garganta a los aficionados locales tras un exceso de confianza del debutante Iván Calero del que se aprovechó Diego García para disparar en buena posición, pero el balón acabó siendo rechazado por Matía Barzic.

El gran arranque visitante tuvo continuidad, de nuevo con el delantero madrileño que se fue por banda de los defensores pero sin acabar de encontrar puerta como sí lo hizo con una ocasión clamorosa superado el minuto 8 en una falta lanzada de Naim, el especialista en las jugadas a balón parado, que encontró el remate a bocajarro de Jorge Sáenz que sacó en un ejercicio de reflejos Edgar Badía, como el rechazo posterior de Miguel.

La defensa culturalista sufría en cada acción ofensiva pepinera, para, progresivamente, empezar a encontrarse más cómodo el equipo de Raúl Llona, sin tantos apuros, incluso intentando estirarse pero sin demasiada convicción sobre la puerta de Juan Soriano.

La Cultural seguía dando por bueno en el arranque de segundo periodo tener el partido más controlado, sin demasiados apuros.

Sin embargo, un error de Matía Brazic con una cesión de cabeza que permitió a Miguel de la Fuente irse solo, pero quizás el vallisoletano tuvo demasiado tiempo para pensar un disparo que fue un centro y al que respondió con los pies Badía para salvar el gol.

Una acción que reactivó al equipo de Paco López, que instantes después en un centro con el exterior de Miguel no encontró el remate certero, demasiado forzado en el segundo palo, de Diego García.

Los cambios reactivaron al equipo local, empujado también por su afición para disfrutar de su mejor ocasión en un saque de esquina rematado por Brazic y sacando una mano provincial Soriano cuando ya se cantaba el gol.

En un ambiente de ida y vuelta, el partido se igualó, aunque el Leganés pudo adelantarse tras rematar contra su portería Thiago Ojeda un centro muy envenenado de Pauwels.

Ambos equipos se mostraban inconformistas con el empate sin goles, pero sin arriesgar en exceso haciendo valer un punto que para los visitantes supone el cuarto consecutivo y para los leoneses estrenar su casillero.

FICHA DEL PARTIDO:

0- Cultural y Deportiva Leonesa: Badía; Iván Calero, Barzic, Rodri Suárez, Hinojo (Larios, M. 82); Bicho (Yayo, M. 74), Thiago Ojeda; Collado (Rubén Sobrino, M. 61), Chacón, Pibe (Mboula, M 74) y Paraschiv (Diallo, M. 61).

0- CD Leganés: Juan Soriano; Rubén Peña, Lalo, Jorge Sáenz, Marvel (Franquesa, M 79); Naim (Cruz, M. 54), Diawara, Melero (Guirado, M. 70), Duk (Millán, M. 79); Miguel y Diego García (Pauwels, M. 70).

Árbitro: Alonso de Ena (comité aragonés). Amonestó a Miguel (M. 23) y al banquillo del Leganés (M. 23), Ignasi Miquel (M. 66) Lalo (M. 74)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Segunda División disputado en el estadio Reino de León ante 11.800 espectadores, con medio millar de aficionados visitantes.