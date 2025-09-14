La Cultural golea y pone fin al gran inicio del Racing

Los jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa celebran un gol contra el Racing.

La Cultural y Deportiva Leonesa consiguió en los Campos de Sport de El Sardinero sus tres primeros puntos de la temporada (2-4), en un partido en el que el conjunto castellanoleonés fue superior de principio a fin frente a un Racing de Santander que llegó a esta jornada con un pleno de puntos.

La Cultural salió a dominar el encuentro ante un Racing que trataba de salir al contragolpe, aunque, en una jugada en la que el conjunto de José Alberto trató de llegar a campo contrario a base de pases, perdió el balón Yeray y el equipo de Raúl Llona, tras una rápida combinación, dejó a Hinojosa solo ante Ezkieta y firmó el primer gol del encuentro en el minuto 8.

Pese a ello, al conjunto cántabro pareció no afectarle mucho el golpe recibido y, a través de largas combinaciones, buscó el tanto del empate. Andrés Martín, en el rechace de un córner, tuvo en su pierna izquierda la posibilidad de igualar la contienda, pero Edgar Badía rechazó bien a córner.

En el minuto 24, Luis Chacón, tras un centro preciso de Pibe, marcó el segundo de la Cultural después de una gran jugada colectiva. La Cultural, en el minuto 39, logró el tercero por medio de Rubén Sobrino, que remató a placer un centro de Calero que no consiguió despejar la defensa santanderina. El Racing, inoperante en toda la primera mitad, no reaccionó y con tres tantos de diferencia en el casillero se marcharon ambos conjuntos al descanso.

Tras el paso por vestuarios, José Alberto efectuó un triple cambio y el Racing salió con más ímpetu y con la sensación de querer ir a por el partido, aunque el recién incorporado Diego Collado, en el minuto 58, y tras otro buen contragolpe hizo el cuarto.

El Racing reaccionó y Peio Canales, en el rechace de un córner, logró el 1-4 tras un derechazo desde la frontal del área, aunque el conjunto de Raúl Llona, tras el tanto recibido, supo frenar el juego y no dio opción a su rival a meterse en el encuentro.

En el minuto 90, el guardameta visitante, Edgar Badía, en un centro lateral, cometió un penalti sobre Asier Villalibre tras golpearle con el puño en la cara y el pena máxima la transformó Andrés Martín.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Real Racing Club: Ezkieta; Michelin (Suleiman, min. 71), Manu Hernando (Facu González, min. 46), Pablo Ramón, Salinas; Gustavo Puerta, Peio Canales; Andrés Martín, Yeray (Sangalli, min. 46), Íñigo Vicente (Jeremy, min.46); y Villalibre.

4 - Cultural Leonesa: Edgar Badía; Calero, Rodri Suárez, Barzic (Fornos, min. 79), Roger Hinojo (Larios, min. 79); Bicho, Ojeda; Pibe (Collado, min. 55), Selu Diallo (Yayo, min. 71), Luis Chacón; y Rubén Sobrino (Mboula, min. 71).

Goles: 0-1, m.7: Hinojo. 0-2, m.25: Luis Chacón. 0-3, m.40: Rubén Sobrino. 0-4, m.58: Collado. 1-4, m.70: Peio Canales. 2-4, m.94: Andrés Martín, de penalti.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan (colegio valenciano). Amonestó al entrenador local José Alberto y a los jugadores visitantes Pibe (min. 55) y Collado (min.70).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de Segunda Divisón disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.176 personas.