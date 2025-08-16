La crítica de Raíllo por el segundo gol del Barcelona: "Si el reglamento dice una cosa, hay que cumplirlo "

El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) en el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix. EFE/ Cati Cladera

El Barcelona comenzó este sábado la defensa del título liguero con una victoria cómoda frente al Mallorca (0-3), en un duelo marcado por los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, además de la polémica arbitral. El conjunto balear terminó el encuentro con dos futbolistas expulsados.

el polémico segundo gol del barcelona

La jugada más discutida llegó en el minuto 24. Lamine Yamal probó suerte con un disparo desde la frontal que impactó de lleno en la cabeza de Raíllo. El capitán mallorquinista cayó al césped mareado mientras el árbitro se llevaba el silbato a la boca, amagando con detener la acción, pero finalmente dejó seguir. Segundos después, Ferran Torres aprovechó la continuación de la jugada para marcar un golazo desde la frontal, con un disparo ajustado a la escuadra.

EFE El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres) en el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix.

las declaraciones de raíllo

Tras el partido, Raíllo ofreció su versión en declaraciones a Movistar+. El central explicó lo que marca la normativa de LaLiga: “El protocolo decía que con cualquier golpe en la cabeza, si te caías al suelo, se paraba. Han pasado diez segundos y no entiendo por qué no se aplicó”.

El defensa reconoció que en ese momento estaba mareado y no comprendía cómo se gestionó la jugada: “En ese momento me mareo, creo que da tiempo de sobra a que nos lo expliquen”.

Aun así, quiso dejar claro que no responsabilizaba al colegiado directamente: “No digo que sea culpa del árbitro, pero si el reglamento dice una cosa creo que hay que cumplirlo”. Por último, Raíllo comentó la explicación que recibió de Ferran Torres, autor del tanto: “La explicación más clara es la de Ferran. Él mismo me dijo que creía que el árbitro había pitado, y por eso chutó”.