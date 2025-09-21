El Córdoba evita que el Racing sea líder con un gol de penalti en el último minuto

El Córdoba rescató este domingo un punto épico (2-2) en el minuto 97 de partido gracias a un penalti transformado por Carracedo, en un encuentro en el que fue muy superior a un Racing de Santander que se adelantó 0-2 con goles de Andrés Martín y Sangalli, y que supo reponerse incluso a la expulsión de Jacobo en el tramo final.

El conjunto blanquiverde saltó al césped con una intensa presión que se tradujo en las primeras ocasiones, con especial peligro en una doble acción de Jacobo que repelió el guardameta Ezkieta, que volvió a ser protagonista al despejar a saque de esquina un intento lejano de Isma Ruiz, manteniendo el empate inicial.

La réplica del Racing, y la ocasión más clara hasta ese momento, la tuvo Arévalo en el punto de penalti, pero se encontró con una espectacular parada de Íker Álvarez, que debutaba en la portería local y que se erigió como uno de los mejores del duelo al detener, poco después, un gran mano a mano frente a Sangalli.

El Córdoba intensificó su dominio con el paso de los minutos y gozó de una triple oportunidad por medio de Kevin Medina, Jacobo y Vilarrasa, además de un remate de Sergi Guardiola que Ezkieta desvió a córner y un posterior cabezazo del delantero que se marchó rozando el poste, haciendo evidente su dominio, pero no logrando convertirlo en goles.

Tras la reanudación, y a pesar de que el guion del partido no cambiaba, fue el Racing el que golpeó primero con un tanto del excordobesista Andrés Martín, que culminó una gran jugada individual de Sangalli por la banda izquierda en el minuto 50.

El gol visitante dio paso a los mejores minutos del cuadro cántabro, que rozó el segundo tanto con un disparo de Sergio Martínez que se estrelló contra el palo. El 0-2 llegaría a la hora de partido, cuando Andrés Martín comandó un contraataque tras un córner a favor del Córdoba y asistió a Sangalli para que marcase a placer.

La reacción del Córdoba no se hizo esperar y Sergi Guardiola, tras regatear a Ezkieta, envió su remate a la madera en la que fue la ocasión más clara para los locales hasta ese momento. Finalmente, el premio al empuje blanquiverde lo encontró finalmente Ignasi Vilarrasa, quien recortó distancias con un potente disparo a la escuadra tras un pase de Carracedo en el minuto 72.

Aunque el partido se complicó aún más para el Córdoba con la expulsión por doble amarilla de Jacobo, que se vio obligado a cortar un contragolpe prometedor de Andrés Martín en el minuto 78, cuando el encuentro agonizaba, el colegiado, a instancias del VAR, señaló un penalti por un derribo sobre Rubén Alves en el área visitante.

Cristian Carracedo asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima en el minuto 97 para desatar el delirio en la grada y firmar el definitivo empate a dos entre Córdoba y Racing de Santander.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Córdoba CF: Iker Álvarez; Carlos Isaac (Requena, m. 82), Fomeyem, Xavi Sintes (Rubén Alves, m.56), Vilarrasa; Isma Ruiz, Pedro Ortiz (Théo, m. 56); Carracedo, Jacobo, Kevin Medina (Fuentes, m. 78); y Sergi Guardiola.

2 - Real Racing Club de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando (Facu, m. 89), Castro, Salinas; Aldasoro, Puerta (Sergio Martínez, m. 23); Andrés Martín, Peio Canales (Suleiman, m. 89), Sangalli (Íñigo Vicente, m.71); y Arévalo (Asier Villalibre, m.71).

Goles: 0-1, m. 50: Andrés Martín. 0-2, m. 61: Sangalli. 1-2, m. 71: Vilarrasa. 2-2, m. 97: Carracedo de p.

Árbitro: Carlos Muñoz Muñoz (Comité Aragonés). Mostró cartulina amarilla al local Jacobo (m. 66 y m. 78); así como a los visitantes Mantilla (m. 8), Manu Hernando (m. 9). Jacobo fue expulsado (m. 78) por doble tarjeta amarilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de Segunda División, disputado en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 15.809 espectadores.