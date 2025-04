La conclusión de Paco González tras la victoria del Atlético: "El otro día se le criticó mucho..."

El Atlético de Madrid, con un gol de Pablo Barrios en el minuto 93, ha remontado este domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2) en la trigésima jornada de LaLiga en Primera División, un resultado que permite a los rojiblancos olvidar unas dolorosas semanas y asentarse en la tercera plaza, todavía metidos en la pelea por el campeonato.

tercera plaza

Los de Simeone aprovecharon los pinchazos del Real Madrid y Barcelona para acortar distancias en la tabla.

El primero en jugar fue el Real Madrid que cayó derrotado ante el Valencia (1-2) tras el tanto de Hugo Duro en el descuento.

EFE Hugo Duro celebra su gol en el Real Madrid-Valencia

Para cerrar el sábado, el Barcelona recibió al Betis en un encuentro que comenzó de lado local con un gol de Gavi, sin embargo, pocos minutos después, Natan puso la igualada con la que se llegaría al término de los 90 minutos (1-1).

Después de los resultados de esta jornada, los de Hansi Flick mantienen el liderato con 67 puntos con cuatro de ventaja sobre el Real Madrid (63) y siete sobre el Atlético de Madrid (60).

EFE Araujo y Lewandowski, tras el Barcelona-Betis

simeone

El técnico rojiblanco fue preguntado precisamente por los pinchazos de Barça y Madrid para ver el liderato a siete puntos. "Tenemos que pensar en nosotros, mejorar con la cantidad de futbolistas muy buenos que el club se permitió traer. Va a costar, nos la vamos a pegar alguna vez, pero vamos a seguir insistiendo", comentó.

"Esto es sano para los jugadores. Hoy recuperamos a Riquelme, Lemar nos dio un espacio donde juega bien. Tengo un grupo que trabaja esperando su momento", terminó.

TIEMPO DE JUEGO

Al terminar el partido, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, realizó el siguiente análisis sobre la victoria del Atlético de Madrid.

"El otro día se le criticó mucho al Atlético de Madrid, vamos, con razón, que no tiró a puerta en todo el partido contra el Barcelona, o en toda la segunda parte, no me acuerdo. Y me dio por mirar. Es que al Atlético se le nota cuando está bien porque tira a puerta. Contra el Barça en la vuelta, 0 tiros a puerta. Contra el Espanyol en Liga, 2 tiros a puerta. Contra el Barça en Liga, 2 tiros a puerta, y metió los 2 goles. Contra el Real Madrid en la vuelta, 8 tiros a puerta, o sea, es que se le nota mucho", apuntó.

Gol de Julián Álvarez (p) (Sevilla, 1 - Atlético, 1)

"Contra el Getafe, 2 tiros, 1 de penalti. Contra el Real Madrid en la ida de la Champions, 2 tiros. Contra el Athletic de Bilbao, que ganó el Atlético de Madrid, 4 tiros. Contra el Barça en la ida, la locura del 4-4, 7 tiros a puerta. Contra el Valencia, que ganó, creo que 0-3, los 3 tiros a puerta fueron goles. Contra el Celta, 3, y contra el Real Madrid en Liga, 1. Es verdad que hay partidos que no va para adelante. Hoy, con la poca sangre que tenían las piernas, el poco oxígeno que tenían, han ido para adelante", sentenció.

José Antonio Martín Otín, 'Petón', que estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego, compartió la idea de Paco: "En el espíritu de lo que dices, toda la razón. El sentido es verdad y se le nota al Atlético de Madrid, como se le ha notado con los cambios que ha hecho el Cholo, la sangre nueva y el juego nuevo".

"Yo siempre matizo lo de los tiros a puerta… Tiros dentro de los 3 palos me puede valer. Pero bueno, que no tiras a Júpiter, tiras a puerta", añadió Petón.

EFE Isaac Romero y Gallagher, en el Sevilla-Atlético

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).