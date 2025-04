Petón apunta al responsable de los problemas en el juego del Atlético de Madrid: "No hay más"

El Atlético viajó este domingo al Sánchez-Pizjuán para tratar de reengancharse a a la Liga después de no haber conseguido la victoria en los tres últimos partidos de la competición nacional.

Para el encuentro, Diego Simeone no pudo contar con los sancionado José María Giménez y Ángel Correa ni con los lesionados Rodrigo de Paul y Samuel Lino, y además deja en el banquillo de inicio a jugadores como Javi Galán o Koke Resurrección. Por eso, las grandes novedades fueron Azpilicueta y Gallagher.

Por su parte, García Pimienta hizo debutar como titular a Akor Adams, que ha estado muchas semanas lesionados, y deja fuera de once al hasta ahora punta titular, el canterano Isaac Romero, mientras que en el centro del campo elije, entre otros, a Sambi Lokonga, Agoumé y Sow.

una mala primera parte

Durante el partido, en la primera parte, el Atlético de Madrid se vio algo resentido por los últimos resultados cosechados. Sobre todo, la última derrota contra el Barcelona que les eliminó de la Copa del Rey en semifinales.

Los del Cholo Simeone empezaron perdiendo por un golazo de Agoumé. Aunque un cuarto de hora más tarde, Julián Álvarez puso el marcador en el partido con un gol de penalti, resarciéndose de aquel doble toque que tuvo en su pena máxima contra el Real Madrid, y por el que finalmente fueron eliminados de la Champions League.

X - SEVILLA Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Agoumé contra el Atlético de Madrid

En la segunda parte, la primera oportunidad fue del equipo hispalense por un gran error de Griezmann. A pesar de eso, en el minuto 48, Giuliano hizo una gran jugada que terminando parando Nyland. Dos minutos más tarde el argentino fue amonestado con una tarjeta por una falta a Kike Salas.

Los primeros cambios del partido llegaron el el minuto 55. El Cholo Simeone apostó por Sorloth en lugar de Griezmann y por Koke por Azpilicueta.

el enfado de petón por el juego del atlético

Durante el partido, Petó mostró su enfado por el pobre juego que estaba haciendo el Atlético de Madrid. "Sufre el Atlético de Madrid porque Nahuel Molina, que no jugó de salida el otro día, ha sido desbordado en el gol y en esta ocasión con una facilidad que no tiene mucho que ver con el cansancio sino, me parece a mí, con la actitud defensiva y la concentración, como otros jugadores del Atlético de Madrid", comenzó diciendo.

Gol de Julián Álvarez (p) (Sevilla, 1 - Atlético, 1)

Además, "sabíamos que el Real Madrid y el Barça iban a sufrir, que el Atlético de Madrid iba a tener problemas, pero hay plantilla". Por esto. Petón detectó un problema: "Sorloth no está jugando desde el principio de nuestro partido. Varía y pone a Julián a jugar por detrás y da descanso a Griezmann".

Por otro lado, Rubén Martín, narrador del partido, afirmó que "hay gente que le echa la culpa a los jugadores y Petón está diciendo no, cámbialos sino están bien".

"El que dirige y el que coloca a los jugadores es el entrenador siempre. En este caso es el Cholo Simeone el que, me parece a mí, que a veces incluso llevado por el sentido común, más que por la estrategia o por algún movimiento particular de los que se les ocurre a los entrenadores", le contestó.

A pesar de esta opinión, Antonio Ruiz pidió que "los jugadores no se vayan de rositas". "Para justificar al Cholo o ponerle un paraguas delante, no necesito hablar de los jugadores. El primer responsable ahora mismo de la alineación que tiene el Atlético de Madrid y el único es el director técnico, el entrenador, el que está sentado en el banquillo. No hay más", sentenció Petón.

