El Castellón salva un punto en el último minuto tras una lluvia de goles en Castalia

El Castellón sigue sin ganar y empató a tres goles gracias a un penalti marcado en el minuto 92, ante el Ceuta que estuvo a punto de llevarse la victoria del estadio SkyFi Castalia, con un Vallejo que fue salvador de su equipo con cuatro grandes intervenciones. El Ceuta se encontró con un grave error en defensa de Sienra nada más empezar el partido que le sirvió para adelantarse en el marcador. El central no controló bien el balón y se lo entregó a Marcos en tres cuartos del campo, que con Matthys adelantado le superó por arriba para anotar el 0-1.

Una vez templó los nervios, el Castellón pudo reaccionar con Cipenga echándose el equipo a la espalda. Una jugada personal suya sirvió para, tras regatear a dos rivales, centrar a la frontal del área pequeña donde encontró a Sienra que disparó con pierna izquierda y puso el 1-1 en el marcador. Marcos pudo adelantar al Ceuta nuevamente, pero el gol fue anulado por fuera de juego en el minuto 20.

A partir de la media hora de juego, el Castellón dio un paso adelante y encerró al equipo visitante en su área. Álex Calatrava consiguió poner en ventaja a su equipo y darle la vuelta al marcador, con un golpeo desde la frontal del área que tocó en un rival y entró en la portería por encima de Vallejo. Justo antes del descanso pudo poner tierra de por medio con una doble ocasión. Primero con un remate a bocajarro de Mabil que rechazó Vallejo, el balón llegó a los pies de Calatrava que disparó de primeras y, nuevamente el portero evitó el gol orellut.

También en un error defensivo del Ceuta, Jakobsen se quedó ante el meta en un mano a mano que solventó cuando trató de regatearle el delantero. La reanudación comenzó como la primera parte, con un gol del Ceuta tras un buen centro de Aisar desde banda derecha que remató Matos cruzado, donde no pudo llegar Matthys, para empatar el partido.

El equipo visitante estaba mejor posicionado y se volvió a adelantar en el minuto 59. Una acción individual de Rubén Díez, que asistió a Marcos para que recortara en el punto de penalti y golpeó el balón ajustado al poste para marcar el 2-3.

El Ceuta jugó los últimos veinte minutos con un jugador menos por la expulsión de Yago y el Castellón se volcó sobre la portería rival, resguardada por Vallejo que volvió a ser determinante con la cuarta intervención que evitó el gol albinegro, después de un remate con pierna izquierda de Markanich que fue desviado a córner por el portero ceutí. Y en el 92 pudo lograr el empate. Primero el poste evitó que entrara el remate de cabeza de Markanich y el delantero estadounidense, posteriormente, fue objeto de penalti. Suero lo lanzó y Vallejo estuvo a punto de detenerlo, pero el Castellón logró el empate in extremis.

ficha del partido

CD Castellón: Matthys; Mellot, Salva Ruiz (Tincho, min.83), Brignani (Serpeta, min. 59), Sienra; Barri (Doué, min.59), Mabil (Suero, min.59), Cipenga, Calatrava, Pablo Santiago (Markanich, min.70) y Jakobsen.

AD Ceuta: Vallejo; Capa, Matos, Carlos Hernández, Yago; Zalazar (Obeng, min.83), Rubén Díez (Diego González, min.75), Youness, Aisar (Anuar, min.51), Koné (Bodiger, min.75) y Marcos (Almenara, min.83)

Árbitro: Álvaro Moreno (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Doué, Brignani y a Pablo Santiago en el Castellón y a Capa, Obeng y Marcos por el Ceuta. Expulsó por doble cartulina amarilla a Yago en el Ceuta (minutos 45 y 69) y el entrenador, José Juan Romero por protestar (min. 90+6).

Goles: 0-1, m.3: Marcos; 1-1, m.16: Sienra; 2-1, m.32: Calatrava; 2-2, m.48: Matos; 2-3, m.58: Marcos; 3-3, m.92: Suero (p)..

Incidencias: Partido correspondiente a la 5ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SlyFi Castalia con la presencia de 11.801 espectadores, de los que medio centenar eran seguidores del Ceuta.