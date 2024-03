Carlos Miquel apunta los problemas de Aston Martin pese al quinto puesto de Alonso: "Sufre mucho"

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se impuso este sábado en el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial con ambas bajo la firma del vigente campeón, mientras que el español Fernando Alonso batalló para exprimir de nuevo su Aston Martin y ser quinto.

Carlos Miquel destacó la gran carrera del piloto español de Aston Martin y resaltó uno de los problemas principales de la escudería inglesa: "Lo peor del Aston Martin son esas primeras vueltas en las que tiene el depósito lleno de combustible". Las vueltas iniciales de Fernando Alonso fueron más lentas que las de los McLaren y provocó que Lando Norris se pusiera por delante del Aston Martin en las primeras vueltas del Gran Premio de Arabia.

