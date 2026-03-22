Carlos Espí, tras su doblete en la importante victoria contra el Oviedo: "Nosotros confiamos en el trabajo de todas las semanas"

El Levante se ha aferrado a la Primera División con una victoria por 4-2 ante el Oviedo en el Ciutat de València, un resultado impulsado por la actuación estelar de Carlos Espí. El delantero se ha convertido en el protagonista indiscutible del partido y en la gran esperanza de su equipo para lograr la permanencia.

Espí, con seis goles en los últimos cuatro partidos, ha hecho historia en el club. Se trata del primer jugador en la historia del Levante que consigue esta cifra en tan pocos encuentros en la máxima categoría, sumando un total de siete goles en la presente temporada de liga.

El protagonista del partido

El primer gol de Espí llegó tras una presión alta del equipo. "Sabíamos que teníamos que ir arriba a apretar, y cuando he visto que el balón lo ha podido coger, he confiado en que podía cogerlo, lo he cogido, y cuando he visto al portero que está un poco al lado, he tirado y buen gol", ha explicado el propio jugador.

El segundo tanto fue una definición de puro delantero centro, encontrando un balón suelto en el área. "Llevaba ya meses pensando en que no me caía ninguno, y cuando lo he visto ahí, voy a por él", ha confesado. A pesar de su doblete, Espí ha lamentado haber fallado una clara ocasión para completar un 'hat-trick'.

Fe en la permanencia

Hace unas semanas, muchos daban por descendido al Levante, pero el equipo ha resurgido y ahora los números respaldan su lucha. "Nosotros confiamos en el trabajo de todas las semanas y así estamos trabajando, porque lo conseguimos", ha afirmado Espí, reflejando la confianza del vestuario.

Espí, que mide 1,94 metros, ha destacado la importancia de entrenar el remate de cabeza, uno de sus puntos fuertes. "En cada entrenamiento lo entreno porque creo que ahí soy fuerte", ha comentado el delantero, que ha sido internacional con la selección española en las categorías sub-19 y sub-20.

El destino de Espí pudo ser muy diferente, ya que el pasado verano le recomendaron buscar una cesión. Sin embargo, él se empeñó en quedarse y ahora, con la oportunidad que se le ha presentado, se está reivindicando a base de goles decisivos para un Levante que cree más que nunca en la salvación.