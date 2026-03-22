LeBron James se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA; Durant supera los puntos de Michael Jordan

Kevin Durant se convirtió este sábado en el quinto máximo anotador de la NBA, al superar los 32.292 puntos de Michael Jordan en la victoria de sus Houston Rockets, que pelean por la tercera plaza del Oeste con unos Lakers que sellaron su novena victoria seguida con triple salvador de Luke Kennard sobre la bocina.

Los Lakers ganaron en Orlando en el partido número 1.612 de la carrera de LeBron James, que dejó atrás el récord de Robert Parish. Los angelinos defendieron su tercera plaza, aunque siguen lejos de unos Oklahoma City Thunder y de unos San Antonio Spurs que siguen sumando victoria tras victoria.

Durant superó la marca de Jordan al anotar 27 puntos en el trabajado 123-122 de los Houston Rockets en casa contra los Miami Heat. El ex de los Golden State Warriors, de 37 años, conectó cinco triples y acabó el partido con nueve de 17 en tiros de campo.

Los Rockets se sobrepusieron a la gran noche de Bam Adebayo, que firmó un doble doble de 32 puntos y 21 rebotes en 45 minutos para los Miami Heat, sin premio.

LeBron James se convierte en el jugador con más partidos en la historia

LeBron James se convirtió este sábado, durante el juego de Los Ángeles Lakers contra los Orlando Magic, en el jugador con más partidos en la historia de la NBA, al superar los 1.611 de Robert Parish.

LeBron James, de 41 años, fue titular en el quinteto de JJ Redick en la visita a los Magic, en la que los Lakers buscaban su noveno triunfo consecutivo.

King James, en su vigésima tercera temporada en la NBA, disputó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias en esta temporada y sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

"Sin él no ganamos", aseguró recientemente Luka Doncic, su compañero en los Lakers.