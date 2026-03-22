El mensaje de Pedro Bigas a la afición del Elche tras la primera victoria de 2026: "Nos dejaremos la piel y seguiremos luchando por ellos para salvarnos lo antes posible"

El Elche CF ha conseguido su primera victoria de 2026 tras imponerse al RCD Mallorca por 2-1 en un partido lleno de tensión. El capitán ilicitano, Pedro Bigas, ha sido uno de los protagonistas de un encuentro que saca al equipo de los puestos de descenso. El defensa, que cometió un penalti en los minutos finales que Muriqi falló, ha analizado el partido en los micrófonos de Tiempo de Juego.

Bigas ha reconocido que era una "situación rara", ya que el equipo sentía que estaba "haciendo muchas cosas bien, pero los resultados no acompañaban". La victoria, y especialmente la forma en que se ha producido, remontando el marcador, supone "un chute de confianza y de ganas de seguir luchando para conseguir el objetivo", según ha explicado el propio jugador.

EFE Los jugadores del Elche celebran la victoria ante el Mallorca

El equipo no está muerto

El central ha respaldado el mensaje de su entrenador, Sarabia, quien había insistido en las últimas semanas en que "el equipo no está muerto". Bigas ha confirmado esta sensación desde dentro del vestuario: "Es así. Nos centramos mucho en el entrenamiento, en hacer las cosas bien, en intentar sacar el máximo de cada uno". Aunque el resultado positivo "no ha llegado lo pronto que queríamos" , ahora que lo han conseguido toca disfrutar y seguir trabajando.

De cara a las nueve jornadas que restan, el capitán del Elche se ha mostrado cauto pero ambicioso. Aunque ha admitido que la lucha por la permanencia será dura, ha querido enviar un mensaje claro a la afición. "Lo que sí que puedo decir a la gente es que nosotros vamos a dejarnos la piel, que seguiremos luchando como lo estamos haciendo ahora y por ellos y por toda la gente que nos sigue y nos apoya", ha prometido.

Un penalti de infarto

La recta final del partido ha sido no apta para cardíacos. Tras el gol inicial de Pablo Torre para el Mallorca, el Elche le dio la vuelta con tantos de Rafa Mir y Morente. Sin embargo, en los últimos instantes, el árbitro señaló penalti por mano de Pedro Bigas. El capitán ha defendido su acción: "Yo tampoco me puedo cortar las manos. Es una jugada muy rápida, yo creo que es posición natural, en ningún momento hago por interceptar el balón con la mano".

Pese a defender la naturalidad de su gesto, Bigas ha admitido que sabía que era una jugada interpretable. "Sé que esta temporada, este año, se están pitando estas manos", ha comentado. Sobre qué pensó cuando el colegiado interpretó la acción, el defensa lo ha resumido en una palabra: "Rezar".

EFE Muriqi atiende a DAZN tras el final del Elche - Mallorca, donde falló un penalti en el minuto 90

Los segundos que transcurrieron hasta que Muriqi lanzó y falló el penalti fueron "larguísimos", ha confesado Bigas. El jugador ha reconocido que, de haber acabado en gol, habría sido "un palo duro", especialmente por la racha negativa que arrastraba el equipo de encajar goles en los últimos minutos.

Finalmente, el error del delantero mallorquinista ha permitido al Elche sumar tres puntos vitales. Una victoria que llega justo antes del parón de selecciones, algo que para la "salud de la cabeza", como ha dicho el propio Bigas, es fundamental para disfrutar del triunfo y afrontar con energías renovadas el tramo final de LaLiga.