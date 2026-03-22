Doncic desvela ataques familiares del jugador georgiano Goga Bitadze hacia él, antes de lanzar un tiro libre, durante el Magic-Lakers

Doncic desvela ataques familiares del jugador georgiano Goga Bitadze hacia él durante un tiro libre durante el Magic-Lakers

El triunfo agónico de Los Angeles Lakers ante Orlando Magic (104-105) quedó eclipsado por un fuerte cruce verbal entre Luka Dončić y el jugador georgiano Goga Bitadze que terminó en doble falta técnica y amenaza de suspensión para la estrella eslovena. El incidente ocurrió en el tercer cuarto, durante un tiro libre de Doncić.

Según el propio base de los Lakers en la rueda de prensa postpartido, Bitadze le dirigió en serbio una frase extremadamente ofensiva: “Se f****** a toda mi familia”. Luka, visiblemente alterado, respondió y ambos fueron sancionados con técnica.

Esta fue la 16ª falta técnica de la temporada para Doncic, lo que activa automáticamente una suspensión de un partido si no se revoca.

“Él dijo eso en el tiro libre. Llegó un punto en que no pude soportarlo más. Tenía que defenderme”, explicó Doncic en rueda de prensa, dejando claro que el comentario sobre su familia fue el detonante.

El técnico JJ Redick añadió que Bitadze hizo alusión a la madre de Luka en un idioma que los colegiados no comprendieron.

Bitadze, por su lado, rechazó la acusación: “Respeto enormemente a Luka y a lo que ha conseguido. La familia es sagrada donde yo vengo y nunca diría algo así directamente. Lo que dijo Luka no es verdad. Él me dijo cosas inapropiadas en serbio primero y yo se las devolví. Si crucé algún límite, lo siento, pero sé perfectamente lo que dije”.

La NBA confirmó que las técnicas fueron por “provocaciones continuas” tras advertencia previa.

Los Lakers ya presentaron apelación formal para anular la falta de Dončić y evitar que se pierda el próximo duelo ante Detroit.