Unionistas elimina una publicación en la que pedía "respeto" por una curiosa celebración de un jugador de la Ponferradina

La SD Ponferradina dio un paso de gigante hacia el playoff de ascenso a Segunda División al imponerse con autoridad (3-1) a Unionistas de Salamanca en un partido vibrante y cargado de emociones en El Toralín.

Los goles de Borja Vázquez (de penalti, min. 43), Slavy (min. 49) y un espectacular disparo de Frimpong (min. 71) pusieron en bandeja la victoria para los bercianos, que acabaron con diez por la expulsión de Keita.

Unionistas recortó distancias por medio de Mounir (min. 77), pero no pudo evitar la derrota en un choque que incluyó dos rojas, un penalti parado por Andrés Prieto y mucha intensidad.

gol frimpong

El tanto de Frimpong, un cañonazo desde lejos que entró por la mismísima escuadra, fue el que desató la euforia en el estadio y además se postula como uno de los goles del año en Primera RFEF.

Sin embargo, la celebración posterior del centrocampista generó la principal controversia del encuentro: el jugador cogió una silla y se sentó en el césped para festejar el gol, en un gesto que muchos interpretaron como una forma relajada y provocadora de disfrutar la ventaja.

El gesto no sentó bien en el bando charro. Unionistas respondió en redes sociales con un mensaje contundente: "El respeto al rival debe prevalecer siempre", en clara alusión a la acción de Frimpong ya que pusieron ese mensaje en respuesta a una publicación de la Ponferradina sobre esa celebración.

Salamanca Al Día La publicación eliminada de Unionistas

Sin embargo, esa publicación del club charro está borrada de la red social 'X'.