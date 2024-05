Carlo Ancelotti, sobre Güler: "El Real Madrid me pide ganar partidos, no sacar a jugar a jóvenes"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que hubo "alegría contenida" en su plantilla tras derrotar al Cádiz, al "estar cerca el partido más importante" de la temporada, el que disputan el miércoles en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.

"Para hacer una evaluación tenemos que esperar. LaLiga que hemos hecho ha sido espectacular, con mucha continuidad. Hemos fallado muy pocas veces y tenemos una ventaja merecida", opinó en rueda de prensa. "Lo hemos hecho tan bien que no hay muchos peros, aunque algunos hay. Hemos ganado pero no jugamos muy bien, hemos marcado solo cien goles más pero no jugamos muy bien. Hablame del mar, marinero", añadió.

Ancelotti se mostró satisfecho por el rendimiento de los suplentes ante el Cádiz en un partido que dijo era difícil de jugar, con la cabeza en el Bayern: "Alegría contenida porque está muy cerca el partido que puede ser más importante de la temporada. Tenemos que estar contentos tras ganar un partido de los que son difíciles porque todos tienen en la cabeza el partido del miércoles. Los menos habituales han cumplido al cien por cien, como hicieron ante la Real Sociedad. Tenemos que ser pacientes y esperar porque el miércoles está muy cerca. Tenemos que recuperar muy bien para sacar nuestra mejor versión", dijo.

Preguntado por un momento de LaLiga decisivo, el técnico madridista eligió el gol del triunfo de Jude Bellingham en el clásico del Santiago Bernabéu en el tiempo añadido. "El momento más importante ha sido el gol de Bellingham contra el Barcelona que nos dio once puntos de ventaja".

Y también se refirió a la fortaleza defensiva de su equipo. "Una pieza importante la pusimos cuando empezamos a defender mejor, con compromiso colectivo. El esfuerzo lo han hecho los delanteros más que los defensas. Las lesiones de inicio de temporada nos han ayudado a entender mejor que para suplirlos no era un problema de individualidad sino de trabajo conjunto y lo hemos hecho muy bien".

Valoró positivamente el regreso de Thibaut Courtois, "decisivo en el mano a mano" cuando el partido marchaba empatado a cero, y reconoció que jugará LaLiga. "Courtois como Militao han vuelto, necesitan minutos en estos partidos de Liga y los voy a meter. A Militao se le ve progresar pero todavía le falta algo. Hoy ha sido mucho mejor que hace una semana. Necesitan minutos, están mucho más frescos que los otros".

Y también valoró positivamente el nivel de Jude Bellingham en los minutos que le dio. "Está muy bien, ha recuperado totalmente y ha marcado gol. Necesitaba jugar un poco como Vinícius. Hemos pensado que era bueno meterle y creo que el miércoles va a estar a tope", opinó.

Por último, explicó el cambio de Arda Güler tras valorar su buen nivel el día de su primera titularidad en el Santiago Bernabéu. "Ha tenido el papel que tenía que tener. Es muy joven, está empezando a mostrar todas sus cualidades. Hoy le he quitado porque ha cumplido lo que tenía que hacer y hacían falta piernas frescas".

"El Madrid me pide ganar los partidos, no dar minutos a los más jóvenes. Hay que destacar la transición que ha empezado esta temporada, que se está cumpliendo y evidentemente está saliendo muy bien porque los jóvenes han progresado y los veteranos siguen manteniendo un nivel fantástico", sentenció.