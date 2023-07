La camisa de fuerza del Barcelona

No sé quién lo tiene más difícil y quién tiene más mérito: Xavi para ganarle la Liga al Real Madrid o Mateu Alemany para cuadrar los números con los fichajes llevando la camisa de fuerza de club excedido con todas las restricciones que ello conlleva. O Corona en el Valencia CF, o Víctor Orta en el Sevilla cuyo club está excedido también ( 42 millones )… y así hasta alrededor de 15 clubes de 1ª y 2ª.

Comencemos con varias preguntas-respuestas para ponernos en contexto.

¿Qué es el límite salarial de la Liga?

También se le llama Fair Play Financiero ( FPF). Es la cantidad máxima que LaLiga (con normas aprobadas por los 42 clubes) te permite gastarte en coste de plantilla en una temporada.

¿Cómo se saca esa cifra?

A la cifra de ingresos (demostrados) se le restan todos los gastos de estructura del club y la cifra que sale es la máxima que te puedes gastar en plantilla del primer equipo y secciones deportivas (si las tienes). Si tienes pérdidas la temporada anterior, se reducen del límite salarial para la siguiente temporada. Tiene muchos más matices, pero la idea fundamental es esta.

¿La cifra es fija?

No. La cifra es dinámica, porque cambia en función de si mejoras tus ingresos . La cifra se da para el mercado de fichajes de verano y se actualiza de forma permanente durante toda la temporada.

¿Por qué existe el límite salarial o FPF?

Es un mecanismo de protección y defensa frente a los Presidentes de los clubes (poco responsables o irresponsables) para que los clubes no se endeuden y no generen pérdidas. Si generas pérdidas, te las restan del FPF de la próxima temporada.

¿Es Javier Tebas quien decide estas normas?

No. Las normas las deciden y las modifican o actualizan la Asamblea General a la que pertenecen 42 clubes. Javier Tebas, junto al Director Corporativo de LaLiga Javier Gómez, son quienes las hacen cumplir. Hacen de malos de la película cuyo guión aprueban los clubes.

Javier Tebas no puede autorizar unas normas a medida para un club, ni permitirle excepciones a ningún club que sea un agravio con otro. Es decir, no puede hacer favores a quien le caiga bien o perjudicar a quien le caiga mal. Entre otras cosas, porque las normas las deben aprobar los clubes y no van a aprobar algo para beneficiar a un competidor.

¿Cómo es posible que algunos clubes a pesar de estas normas, sigan dando pérdidas y en algunos casos aumentando la deuda?. ¿Cómo es posible que con tantas ataduras y controles hayan alrededor de 15 clubes excedidos?

El COVID ha generado muchas pérdidas. Pero no todo se puede justificar con el COVID. Eso ya no cuela. Antes hubo decenas de clubes en concurso de acreedores, suspensiones de pagos, endeudados con Hacienda y Seguridad Social. Hoy están al día.

Los propietarios o accionistas mayoritarios asumen perdidas contra el valor de sus acciones, por lo que ya les duele más. Aún así, los Presidentes, en la carrera por la competitividad, buscan atajos o palancas o anticipo de ingresos…etc. para poder acceder a una cantidad mayor para fichajes. Y hago la pregunta al revés ¿se imaginan si no estuviese la Guardia Civil económica de LaLiga lo que pasaría..?

¿Qué significa estar excedido en el límite salarial o FPF..?

Significa que si LaLiga te asigna, por ejemplo, un límite de 50 millones para la 23/24 y resulta que tus ingresos han bajado, porque no has vendido los jugadores que presupuestaste o no te has clasificado para jugar Champions, o has bajado en abonados …etc y tu coste de plantilla para la siguiente temporada es de 90 millones, porque heredas los contratos de cuando te iba mejor y tenías más ingresos…entonces estás excedido en 40 millones…

Eso es síntoma de que estás cerca de perder dinero y, si no haces nada, perderás dinero seguro antes o después y el club dará déficit. Y por tanto LaLiga te aplica la camisadefuerzadeclubexcedidoy para nuevos fichajes sólo te deja hacerlo siempre que antes saques jugadores y bajes gastos. El típico “antesdeentrardejensalir“.

Dejarás de estar excedido y te quitarán la camisa de fuerza para fichar cuando ese club logre bajar su coste total de plantilla de 90 a 50, vendiendo jugadores, cediéndolos, reduciendo salarios y fichando otros jugadores más baratos.

¿Cuál es la diferencia entre fichar e inscribir un jugador?

La diferencia es total. Un club excedido puede fichar a todos los jugadores que quiera, pero otra cosa es poderlos inscribir para que puedan jugar. Y eso lo hace LaLiga. Por ello, la temporada pasada por ejemplo el Betis y el F.C Barcelona comenzaron la Liga con jugadores que estaban fichados pero no inscritos y no podían jugar hasta que se produjeran los ahorros necesarios exigidos por la norma de LaLiga. Koundé, que fue fichado por 55 millones, no pudo jugar hasta la 3ª jornada. La no inscripción es lo que disuade de fichar si no puedes, porque ¿para qué va a fichar jugadores que no puedes alinear?. Aún así hay clubes que para que no se le escapen determinados jugadores estratégicos, los fichan y después buscan la manera de inscribirlos pero eso te puede llevar al Caso Koundé. El propio Barca ha fichado a jugadores como Iñigo Martínez o Gundoghan contemplando en los contratos alternativas de salidas para si llegada una determinada fecha no han podido inscribirlos.

¿Cuáles son las normas restrictivas para que los clubes excedidos en su FPF puedan fichar?

Las normas han ido variando de mas duras a menos duras. Exactamente, tras la actualización de la semana pasada, han mejorado el doble. Se ha pasado en diferentes fases del 1-4 al 1-2. De poder fichar solo con el 25 % de los ahorros al 50%. Todo ello con el fin de estimular el mercado y conforme han ido mejorando los clubes sus números de gastos. Pese a aliviarles la dieta económica de fichajes, ahora comprobarán lo durísima que es la dieta y lo que aprieta la camisa de fuerza.

La mayoría de los clubes tienen como una parte muy importante de sus ingresos las ventas anuales de jugadores y LaLiga ha visto que el mercado está parado y tiene que armonizar entre sujetar la voracidad de los presidentes de los clubes excedidos y a la vez aflojarles la camisa de fuerza para que se mueva el dinero.

Los clubes excedidos pueden invertir en un nuevo jugador, con lo que obtengan de la salida por venta o cesión de otro(s) jugador(es) .

¿Cuánto?

OPCION 1: Jugadores normales:

el 50% del ahorro anual del salario del jugador

el 50% del ahorro de la amortización anual ( si la tuviera) y

el 20% del beneficio neto de la venta.

OPCION 2: Jugadores Franquicia ( son aquellos cuyo coste anual al club representa más de un 5% del total de coste de la 1ª plantilla ). Por tanto se premia más su salida porque te ahorras un coste mayor.

Es un jugador franquicia el que su coste anual le representa por ejemplo 5 millones al club y su coste total de plantilla son 80. El 5% de 80 son 4 millones y el jugador cobra 5. En este caso y similares se aplica lo siguiente para poder usar los ahorros de la salida del futbolista y fichar otro

El 60% del salario

El 60% de la amortización anual si la tuviera

El 35 % del beneficio neto de la venta del jugador ¿ Cómo se obtiene el coste anual de un jugador ?

Es su salario, incluida la comisión anual de su agente. Y si el futbolista fue comprado se divide el coste de la compra entre el número de años. La amortización es un concepto contable; no es la forma de pago al club que se lo compras.

Puedes comprar a un jugador por 30 millones para 5 años y su amortización presupuestaria anual será de 6 millones, pero quizá has acordado con su club que le pagarás en 3 plazos de 10 millones a lo largo de 3 años ( eso es Plan de Tesorería )





Ejemplos prácticos ( cifras no oficiales aproximadas) :

AnsuFaticobra 10 millones brutos anuales y ese es su coste de plantilla porque viene de la cantera y no fue comprado .

Gundogancobra 13 millones brutos y llegó gratis del City. Su coste de plantilla son 13.

Cavani cobra 5.5 millones brutos y llegó gratis. Coste de plantilla 5.5.

FerranTorrescobra 8 millones brutos , pero costó 55 millones y fue fichado para 5 temporadas y media. 55/5.5 = 10 millones. Su coste de plantilla es de 18 millones anuales.

Los entrenadores y su cuerpo técnico también están en el coste anual de plantilla

Después de todo esto ya estamos preparados para hacer crucigramas económicos y entender lo difícil que lo tiene por ejemplo Mateo Alemany.

¿Cuánto está excedido de FPF o límite salarial el Barca?

El caso del Barca es terrorífico. Después de la rebaja de más de 100 millones por las salidas de Jordi Alba, Griezman, Piqué y Trincao, el Barca todavía está excedido en su coste salarial de LaLiga en casi 250 millones de euros. Por tanto, lleva camisa de fuerza y por mucho tiempo.

La salida de Busquets no cuenta porque no tenía contrato la 23/24.

Este sobrepeso de coste salarial , es así porque la temporada pasada 22/23 tuvieron un FPF (límite de coste total de plantilla) altísimo de 656 millones (incluidos los 100 de las secciones deportivas), gracias a las famosas palancas que supusieron unos ingresos extraordinarios de 717 millones de euros. Romeu anunció que han bajado a 528 (a falta de sumar nuevos fichajes) pero es que su límite autorizado por LaLiga sin palancas, va a bajar de 656 a 300 aproximadamente.

Si Romeu admite que ahora mismo están en 528 (incluidas secciones), ahí tienen el elefante en la habitación. Y por ello el Barca está metiendo mano a Mirotic, Jasikevicius, el portero del equipo de Balonmano etc. Tienen que bajar a saco. La salida de Umititi no les ha rebajado nada la masa salarial la próxima temporada porque le han pagado la temporada completa. Luego lo explicamos.

Por lo tanto, les queda muchísimo para colocar la plantilla en el coste autorizado. Mientras tanto, a torear con las restricciones de fichajes como club excedido y camisa de fuerza con hebillas de acero forjado.

Antes de empezar con ejemplos de Sudoku de números, que es el marrón con el que se encuentra cada día Mateu Alemany y sus homólogos en el cargo, debo añadirles una última cuestión importantísima.

Monitorización de LaLiga de Gastos y Ahorros a 2 Temporadas vista:

Se monitorizan 2 temporadas por parte del Fair Play, por tanto, hay que gestionar las reducciones de gastos de jugadores y los incrementos de gastos por contratación de nuevos futbolistas para 2 temporadas, aunque el que fiches venga para 3 o 4 temporadas o aunque el jugador del que ahorres tenga 3 o 4 temporadas de contrato más.

En ambos casos, LaLiga te monitoriza y te saca el cálculo del Fair Play que generas, contando sólo a dos temporadas vista.

Un Director Deportivo de un club excedido, debe gestionar con la vista puesta en 2 temporadas.

Un ejemplo sencillo: si un club quiere contratar a un jugador solo una temporada, la 23-24, el Fair Play le obliga a ahorrar solo por una temporada, la 23-24. Concretamente quiere decir que, se quita un gasto de un jugador de la temporada 23-24 por 10 millones y puede contratar a un jugador con un contrato, “solo para la temporada 23-24” por el 50% de los 10 ahorrados, es decir que le cueste 5 millones de Euros.

Si por el contrario quiere contratar jugadores por 2 temporadas o más, el Fair Play le obliga a reducir gasto de la temporada 23-24 y “también de la temporada 24-25”, (se olvida de las siguientes temporadas). Es el caso de Gundoghan o de Iñigo Martínez.

Si Gundogan cobra 13+13 el Barca deberá generar Fair Play por 26 millones para poderlo inscribir, 13 en la 23-24 y 13 en la 24-25.

Aquí hay una última apreciación. Los ahorros que un club consiga de la temporada 23-24, los puede usar para el gasto de nuevos jugadores de la temporada 24-25, pero los ahorros conseguidos de la temporada 24-25, no los puede usar para aumentar el gasto de jugadores de la temporada 23- 24.

2 Ejemplos:

UMTITI:

Aquí voy a aportar datos reales contrastados oficialmente, para lograr su salida definitiva. El jugador tenía 3 años más de contrato 23/24, 24/25 y 25/26 a 17-15-14 millones euros brutos.

El Barca le ha pagado la próxima temporada completa ( 17 millones ) sin jugar y le ha dado la carta de libertad a cambio de perdonar los años de contrato 24/25 y 25/26.

Esto significa que la salida de Umtiti, a efectos de dinero para fichar autorizado por LaLiga, sólo le produce al Barca 7.5 millones de FPF correspondientes al 50% de lo que el club se ahorra en la 2ª temporada ( la 24/25 ).

En las cuentas internas del Barca es otro enfoque.

El Barca se ahorra tener que cargar con dos años de contrato (15+14 =29 millones) a cambio de pagarle 17 por la 23/24 que no la juega y tiene la carta de libertad.

ANSU FATI:

Si el Barca por ejemplo vendiese a Ansu Fati por 40 millones , siendo un jugador que tiene 4 años más de contrato y su coste anual al club es de 10 millones de euros, el club podrá disponer de la generación de FPF para usar en nuevos jugadores por importe de un máximo del 50 % de 20 millones correspondiente al ahorro de dos temporadas 23/24 y 24/25 . Es decir podría usar 5+5=10.

Y además el 20 % del beneficio neto de la venta. 20 % x 40 = 8 Estos 5 +8 +5= 18 millones podrá usarlos de la siguiente forma:

13 para la 23/24 y 5 para la 24/2 . Lo que no podría hacer es usar los 18 para una sola temporada. Y también podría usar una parte de esos 13 que inicialmente son para la 23-24, en la 24-25.

Si vendiese a Ferran Torres o cualquier jugador por el que pagó traspaso, que además tiene amortización, es lo mismo.

En ese caso la venta de Ferran, si tiene un coste anual para el club de 18 millones ( 10 amortización + 8 de salario ) , puede usar el 50 % de 18+18 y además el 20 % del beneficio neto que le genere la venta para inscribir a un jugador repartiéndolo en 1 temporada ( 9 millones ) o 2 temporadas de contrato ( 9+9). Ahora lo explicamos detalladamente, paso por paso.

¿Cómo está el Barca hoy?

Como consecuencia de lo anterior y a día de hoy el Barca , con las normas nuevas más benévolas y con los ahorros producidos por las salidas de Alba, Piqué, Griezman y Umtiti todavía no puede inscribir a todos los jugadores que tenía pendientes: Marcos Alonso, Gavi, Araujo, Sergi Roberto, Iñigo Martínez y Gundogan.

Las salida de Busquets no le produce ahorro ni FPF, porque no tenía contrato en vigor para la 23/24

¿Cuánto produce de FPF o dinero utilizable para la inscripción de nuevos jugadores la salida o venta de estos jugadores?

Empecemos con un ejemplo difícil.

EJEMPLO 1- VENTA DE FERRAN TORRES. JUGADOR NORMAL (NO FRANQUICIA)

Hipotética venta de Ferran Torres por 50 millones de euros. Fue fichado por 55. 5.5. temporadas. Le quedan 4 temporadas.

Amortización anual 55/5.5 = 10 millones anuales. 50% x 10 millones = 5.

Monitorización a 2 Temporadas vista:

Puedes usar 5+5 porque le quedaban 2 o más temporadas de contrato.

Lleva 1 temporada y media. Se han amortizado 15 y quedan por amortizar 40. Venta 50 – 40 Pendiente amortizar = 10 de beneficio neto de venta.

20% x 10 millones = 2 millones de FPF

Salario anual bruto : 8 x 50% = 4 . Y puedes usar 4+4 por la monitorización a 2 temporadas y dado que le quedaban 4 años de salario.

La suma de 5+5 de ahorro de amortización +2 del beneficio neto venta +4+4 del ahorro de salario = 20 millones.

La venta de Ferran Torres por 50 millones produciría 20 de FPF para poder fichar e inscribir a un jugador repartido en 2 temporadas.

Hasta 11 en la 23/24 y 9 en la 24/25.

La norma como es prudente te dejaría gastar menos de los 11 en la primera temporada y lo que te sobre en la siguiente. Pero al revés no.

Por ejemplo : 6 en la 23/24 y guardarte +14 para la 24/25 sí se permite. Pero 14+6 no, porque el límite en la 23/24 eran 11.

Esto te indica que vender jugadores que tuvieron coste de compra y les queda mucho por amortizar interesa menos su venta porque te produce menos FPF.

EJEMPLO 2- VENTA YA REALIZADA DE GRIEZMAN. JUGADOR FRANQUICIA

Venta ya realizada de Griezman por 20 millones de euros. Fue fichado por 120.

5 temporadas. Le quedaba sólo 1 temporada de contrato.

Amortizaciónanual120/5=24millonesanuales.60%x24millones=14.4Llevaba 4 temporadas. Se habían amortizado 96 ( 24x4 ) y quedaban por amortizar 24 del último año 23/24.

Venta 20 – 24 Pendiente amortizar = - 4 (negativo ) de beneficio neto de venta. No produce beneficio neto.

*NOTA:Enelcasodehabersevendidoporejemplopor40habriaproducidounbeneficio neto de16( 40-24)ysehubieseproducidoFPFpor60%16=9.6más.

- Salario anual bruto : 30 x 60% = 18 La suma de 14,4 + 18 = 32,4 millones.

La venta de Griezman por 20 millones produjo 32,4 de FPF

EJEMPLO 3- VENTA DE ANSU FATI

Hipotética venta de Ansu por 40 millones de euros. Fue fichado por 0 euros. Jugador de cantera. Le quedan 4 temporadas de contrato Amortización anual = 0.

Venta 40 x 20% = 8

Salario anual bruto : 10 x 50% = 5. Puedes usar 5 de ahorro para la 23/24 +5 para la 24/25 , porque le quedaban 2 o más años.

La suma de 8+5 +5 = 18 millones.

La venta de Ansu Fati por 40 millones produciría 18 de FPF. 13 en la 23/24 y 5 en la 24/25.

EJEMPLO 4- SALIDA DE CAVANI del Valencia CF. JUGADOR FRANQUICIA

Es franquicia porque el coste total de plantilla del VCF fue de 74 millones ( salarios 55 + amortizaciones 19). El 5 % son 3.7 y el jugador cobra unos 5.5. millones brutos.

Venta por 0 euros. Carta de Libertad si el jugador la aceptara. 2 temporadas. Le queda una temporada.

Amortización anual : 0. Llegó gratis.

Lleva 1 temporada.

Venta 0 . No produce beneficio neto.

- Salario anual bruto : 5.5. x 60% = 3.3

Regalar a Cavani produciría FPF por 3.3. millones que el Valencia CF puede utilizar por ejemplo para fichar a un jugador cuyo coste anual bruto ( salario + amortización ) de 1 o 2 temporadas se suponga máximo 3.3. millones brutos.

Y ahora , sin detallar el mecanismo que ya hemos visto cómo funciona, iré directamente a Ejemplos de hipotéticas ventas de jugadores , utilizando cantidades de posibles ventas hipotéticas pero con datos realistas y poniendo el salario aproximado que he utilizado de dichos jugadores , para sacar la cifra final de Fair Play que obtiene el Barca en ese hipotético ejemplo.

He tratado de aproximarme a situaciones realistas, con el fin de que se entienda lo difícil que es fichar en estas circunstancias.

JUGADOR SALARIOAPROXbruto CANTIDADDEVENTA enBruto FAIRPLAYTOTALGENERADO para2Temporadas Kessie

8

20

12 Abde 3 15 6 Lenglet 14 10 15,6 Eric Garcia 6 10 8 Jordi Alba 30 (perdonó 20) 0 12 Piqué 30 0 18 Griezman 30 20 32,4









JUGADORES PENDIENTES DE INSCRIBIR Y CANTIDADES APROXIMADAS QUE NECESITAN GENERAR DE AHORROS PARA INSCRIBIRLOS :

Fichados-CosteSalarialanualenlas2próximastemporadas:

Iñigo Martínez ( 9+9 ) Gundogan ( 13+13).

Total 44 Millones.

Renovados ( cuentan como un fichaje ). Coste Salarial anual en la próxima temporada 23/24 :

El Barca sólo necesita generar FPF para inscribirlos la 23/24, porque ya los tenía inscritos la temporada pasada, pero al renovarlos cuentan como fichaje y nuevo contrato:

Gavi (10 ), Ronald Araujo ( 10 ) , Marcos Alonso ( 7 ) , Sergi Roberto ( 5 ) . Total : 32 millones

El Barca para inscribir a los 6 jugadores necesita aproximadamente 76 millones de FPF. Eso no significa que venda un jugador por 76 millones y ya tiene el dinero para inscribirlos a todos. El dinero de FPF se consigue con los cálculos que hemos hecho anteriormente . Y conseguir 76 millones de FPF es muy muy difícil. ¿ Lo ha conseguido el Barca ?

Hasta el momento con las salidas de jugadores que tenían contrato en vigor para la 23/24 ( Busquets no cuenta ), ha producido ahorros que le generan un Fair Play aproximado de 62 ( de Griezman, Piqué y Jordi Alba ), porque el Fair Play obtenido de Trincao y Umitti para la próxima temporada es inapreciable por no decir 0.

Es decir, el Barca todavía NO puede inscribir a todos los que tiene fichados y renovados. Le falta generar unos 14 millones de FPF ( el dinero especial tipo

Monopoly de LaLiga para los clubes excedidos ) . Ahora mismo podría inscribir a todos menos por ejemplo a Marcos Alonso y Sergi Roberto que suman 12 entre los dos. Porque no creo que no inscribiesen a Gavi (10). O podrían inscribirlos a todos menos a Iñigo Martinez (9+9 = 18).

Si el Barca quiere hacer algún fichaje más ya pueden entender lo difícil que es. Mateo Alemany lo tiene en arameo.

A partir de aquí, ustedes pueden entretenerse en hacer sumas y restas y ver lo difícil que es comprar jugadores para el Barca, porque si ya es difícil inscribirlos como en el caso de Gundoghan que viene gratis ( sin coste de compra ),

imaginen si tienen que pagar traspaso por él. El coste anual se incrementa mucho al añadir la amortización anual al salario y por tanto tienes que producir más FPF con salidas de jugadores y ya han visto lo difícil que es el puzzle.

Por eso el Barca está buscando jugadores libres, que no haya que pagar traspaso y perfiles Oriol Romeu cuyo coste son muy baratos para lo que era habitual en el Barca.





Ejemplo Zubimendi con coste de traspaso :

Si el Barca fichara a Zubimendi y pudiese rebajar la cláusula de 60 a 40 millones ( improbable ) , con un salario de 8 millones brutos para 5 temporadas, eso significaría que el coste anual del jugador sería de:

40/ 5 temporadas = 8 millones de amortización anual. 8 salario anual.

Coste anual del jugador : 16 millones. Monitorizacion a 2 temporadas : 16+16

El Barca necesitaría producir 32 millones de FPF para poder inscribir a

Zubimendi y fíjense que todavía le faltan más de 10 para poder inscribir a todos los que tiene pendientes.

Si hubiese que pagar la cláusula de 60 necesitaría generar 40 de FPF. Por eso Laporta le dice a Xavi que mire a la cantera, porque “ nosequivocaríamos“haciendo fichajes así.

Y esto ¿cuándo se acaba?

Cuando los alrededor de 15 equipos excedidos adelgacen sus costes excedidos de plantilla.

Cuando el Valencia baje 15 millones, el Barca más de 200, el Sevilla 42…..etc.

Cuando eso suceda tendrán como único límite no superar el coste total de

plantilla asignado por LaLiga, pero cuando venda un jugador o le den la carta de libertad, podrán utilizar el 100% de ese dinero de ingreso y de ahorros de salarios. Y los fichajes serán más fáciles de hacer. Mientras tanto camisa de fuerza y la que más aprieta sin duda es la del Barca.