Cae el segundo entrenador en Segunda División tras la destitución de Raúl Llona en la Cultural Leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa ha informado en la mañana de este lunes que Raúl Llona ha finalizado su etapa como entrenador del primer equipo.

"El técnico riojano ha formado parte de nuestro club durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación", señala el comunicado de la entidad leonesa

"Desde el club se agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles", agradece el club leonés

En el comunicado, "se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León".

"La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", concluye.

El conjunto leonés se encuentra en la 20ª posición, en descenso, y con 4 puntos de 18 posibles. En la última jornada, la Cultural cayó en casa ante el Castellón por 1-3. Un Castellón que precisamente es el otro conjunto que cambió de entrenador y que en este pasado fin de semana se estrenaba Pablo Hernández al frente del conjunto castellonense en sustitución de Johan Plat.