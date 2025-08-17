El brasileño que ha igualado el histórico récord de Peter Shilton

Fábio, de 44 años, se igualó a otro portero, Shilton, una leyenda del fútbol inglés, pero puede superarlo el próximo martes en caso de que, como está previsto, sea alineado como titular en el partido en que Fluminense recibirá al América de Cali colombiano por octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y lo más probable es que pueda seguir aumentando su cuenta debido a que el portero aclamado este sábado por los hinchas del Fluminense en pleno estadio Maracaná es titular indiscutible en el equipo dirigido por el técnico Renato Gaúcho.

Con un nuevo partido oficial, el guardameta brasileño alcanzará los 1.391 y se aislará como el futbolista con más compromisos, ya que dejará atrás al ya jubilado Shilton (1.390) y mantendrá su ventaja sobre el portugués Cristiano Ronaldo (1.282), el también brasileño e igualmente jubilado Rogério Ceni (1.265) y el ya fallecido y legendario portero checo Frantisek Plánicka (1.187).

Según las estadísticas que el Fluminense atribuye a la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), a sus 44 años y aún sin planes para jubilarse, Fábio disputó 234 partidos con su actual club, 976 con Cruzeiro, 150 con Vasco da Gama y 30 con Uniao Bandeirante.

En su currículo también figuran 16 partidos con el Athletico Paranaense, pero cuando aún no era profesional y por equipos juveniles. Fábio es igualmente el futbolista más veterano aún en actividad en la primera división del Campeonato Brasileño.

La marca de Shilton está registrada tanto en el Libro Guinness de Récord como en las estadísticas del IFFHS. El portero inglés que disputó tres mundiales (1982, 1986 y 1990) puso fin a su carrera profesional a los 46 años, dos más que los que tiene Fábio actualmente.