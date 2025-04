Bellingham desvela la palabra que más se ha escuchado en el vestuario: "He visto vídeos en TikTok"

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró este martes que, tras la dura derrota por 3-0 en el Emirates Stadium, ya en el autobús comenzaron a creer en una remontada en el Santiago Bernabéu ante el Arsenal, y reconoció que es la palabra más repetida los últimos días en el vestuario madridista.

remontada

"Remontada es la palabra más repetida en el vestuario. He visto un millón de vídeos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid", aseguró en la Ciudad Real Madrid en rueda de prensa Bellingham.

"Emilio (Butragueño) nos ha hablado alguna vez de un partido ante el Anderlecht, un 6-1. He visto vídeos en TikTok, la fuente donde bebo estos días. He visto las más recientes, las más añejas, queremos ser partes de esto y añadir historia al club. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions y mañana es una oportunidad muy importante para marcar el futuro", valoró.

realmadrid.com La celebración de los jugadores en la remontada ante el Gladbach

El jugador inglés reconoció que "habré oído esta palabra -remontada -un millón de veces esta semana".

"He visto muchos vídeos de seguidores, de la prensa... Nos motiva mucho. Es una noche hecha a medida del Real Madrid. Puede ser algo que a la gente le suena. No podemos añadir nada más especial a esto”, añadió.

Durante su intervención, Bellingham confesó que tienen mejores sensaciones que en el partido de ida: “Son mucho mejores de lo que vimos en el primer partido. Hay que entender lo que requiere el partido, hay muchas cosas. No es un solo aspecto, no dimos lo mejor de nosotros. Cuando pierdes ves el partido muchas veces y sabemos que lo podemos hacer mejor. Una cosa es perder y otra es no aprender. Debemos hacerlo para mañana”

kilómetros recorridos

Además, analizó el dato de la distancia recorrida en la ida, con 14 kilómetros más para el conjunto inglés, "el equivalente a un jugador y un poco más". "Por supuesto, tiene un impacto en el juego. Pero el año pasado fue similar, no siempre corrimos más, pero estábamos organizados, hay un elemento de saber dónde correr y qué espacios cubrir, y eso no involucra correr como un pollo sin cabeza. Se trata de encontrar el equilibrio entre correr mucho y saber dónde correr", relató.

EFE Los jugadores de

"Es muy normal, las emociones en un campo de fútbol crecen y te comunicas con tus compañeros más fuerte que con tu madre, tu padre o tu mujer. Tenemos una relación muy diferente con nuestros compañeros. Tiene que haber ese nivel de honestidad con los demás", concluyó sobre las recriminaciones sobre el terreno de juego con otros jugadores como Vinícius Júnior.