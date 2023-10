El Barcelona dice que ganó 304 millones de euros la temporada pasada pero realmente perdió 34

Cuando el FC Barcelona hizo una nota de prensa anunciando que la temporada pasada había ganado 304 millones de euros, después de impuestos, casi todos quedamos impactados porque algo no encajaba. Faltaba alguna pieza, y no pequeña, del puzzle para poder entenderlo. Han tenido que pasar casi tres semanas para que el Barca publique las tripas de sus cuentas, de cara a la Asamblea de Socios del próximo día 21 (telemática, por cierto). No cuadraba que anunciara 1.259 millones de ingresos y 1.165 de gastos con un beneficio (insisto, después de impuestos) de 304. Una simple resta no te daba esa cifra final . Y en la nota de prensa no había ni rastro de la famosa palanca y posterior re-palanca de Barca Studios por importe de 200 millones de euros de ingresos. Como todos sabemos, realmente sólo se han cobrado 40 y hay otros 40 de un plazo vencido e impagado.

A lo largo de 111 páginas, el Barca por obligación ante sus socios, como club deportivo (de momento) detalla sus tripas económicas. Y es ahí donde podemos concluir que donde publicitó que habían ganado 304 millones después de pagar los impuestos correspondientes, realmente y a nuestro entender el club ha perdido 34. ¿Cómo es posible eso? Es muy lógico que cualquier persona de la calle, o cualquier socio le resulte impactante como se pueden moldear los números para de una misma realidad decir que has ganado 304 millones, cuando has perdido 34. Así que vamos a explicarlo:





Tomen nota inicialmente de una clave técnica llamada ingreso financiero, que trasladado a la economía de la calle no se trata realmente de un ingreso de dinero, sino de una valoración de un activo, con previsión de plusvalía futura que se pueda convertir en ingreso. Pero a día de hoy, no es dinero que entra en la caja. Quédense con este primer dato como primer mantecado de la bandeja: hay un ingreso financiero en la cuenta de ingresos/gastos del Barca de la pasada temporada 22/23 por importe de 408 millones de euros como valoración de la empresa Brindeburg (Barca Studios). El Barca se ha metido lo que yo llamo un ingreso “placebo” de semejante barbaridad de dinero. No le han entrado 408 millones en su cuenta bancaria. Y ahí está la clave de dar un beneficio de 304 a una pérdida de 34.





Vamos por partes. 304 millones de beneficio después de impuestos significa un beneficio bruto antes de impuestos de 424. Pero para llegar a esos 424 millones, el Barca se ha anotado 408 de valoración de Brindeburg (Barca Studios). ¿Por qué?. Porque se ha metido de un tirón los 200 que firmó (pero no cobró) por la venta del 49% de Barca Studios y además, como la normativa contable se lo permite también se ha metido el valor del 51% que todavía tiene. Eso son 208 millones. ¿Es legal?. Sí. ¿Puede hacerlo?. Contablemente sí. Puede anotárselo por el valor de mercado si mantiene la mayoría accionarial de la empresa y comparte la gestión.

El valor real de Barça Studios

¿Cual es el valor?. El Barca decidió que Barça Studios valía 408 millones y por eso “vendió” a Socios.com y Jaume Roures el 49% por 200. Aunque sólo ha cobrado 20. Y cuando llegó el momento (15 Junio 2023) de cobrar otros 60 no los cobró. Y entonces revendió al fondo alemán Libero, que debía haber pagado esos 60 y tampoco los pagó, porque sólo aportó 20 y están impagados 4, más los 120 que quedan. Es decir, de una compañía que el Barca ha valorado en sus cuentas en 408 millones y se lo ha incluido como si los hubiera cobrado, es la compañía por la que tantos problemas de cobro está teniendo y por la que LaLiga le tiene restados 40 millones de capacidad de inscripción. ¿Cobrará los 160 que le quedan?. No se sabe, pero de momento se ha auto ingresado un placebo de no sólo esos 200 sino, además su parte ( 51%) por otros 208.

Si hacemos lo que coloquialmente se llama “ la cuenta de la vieja “, y vamos quitando capas a la cebolla, llegaremos a la siguiente conclusión:

- Si a 424 brutos (304 después de impuestos) que dijo el Barca que había obtenido de beneficio, le quitamos esos 408 quedarían +16. Como de los 408 realmente han cobrado 40, alcanzamos la cifra de + 56 que está muy lejos de los +424 de beneficio.

- Pero todavía hay que quitarle alguna capa más a la cebolla porque al final lo que importa es el dinero real que entra y el dinero real que sale de la caja. En los 1.259 millones de ingresos que el Barca recoge en sus cuentas, se incluyen 400 del 15% de la venta de derechos de TV por 25 años a Sixth Street. Sin embargo de esos 400, realmente Sixth Street sólo aporta 310. Los otros 90 los pone el Barca (prestados también por Sixth Street ) en una sociedad conjunta llamada Locksley Ltd. Por tanto esos 90 también son un ingreso “placebo “. Lo que realmente le entra en caja al Barca de un externo son 310 y no 400.

- Si a los +56 anteriores , restamos esos 90, la realidad es que el Barca perdió 34 millones de euros (reales) antes de impuestos. Para que nos entendamos: el músculo real de ingresos del Barca, lo que se llaman ingresos ordinarios (sin palancas, o sea, sin ingresos extraordinarios por venta de patrimonio) está en 865 millones de euros. Esos son los ingresos verdaderos según sus propias cuentas.

Es por ello que para temporada actual 23/24, sólo presupuesta unos ingresos de 859 frente a un gasto presupuestado (poco creíble) de 848.

La cifra de gasto no se entiende, porque el gasto real rondará los 1005 millones euros, que son los 1.165 que tuvo la pasada temporada menos la bajada de 161 millones de coste de plantilla del primer equipo. Es decir el Barca está en un agujero ( déficit operativo) de ingresos VS gastos de 150 millones a pesar de la bajada enorme de coste en su primera plantilla (de 566 a 405)

El control de LaLiga, clave

Por todo lo anterior LaLiga a efectos de Límite de plantilla sólo le ha aceptado 200 millones (del 49 % de Barca Studios) de los 518 , entendiendo que el resto de momento es humo Y ojo: si no cobra el Barca esos 160 pendientes de los 200 ( Junio 2024 y 2025 ), se los restará de su Fair Play en las dos próximas temporadas. En esta ya le tiene retenidos 40. Al final LaLiga es un vigilante corrector para evitar males mayores, pero laLiga no es ni socio, ni el socio mayoritario del Barca. Es por ello que a efectos de los socios del club, que son sus dueños, deben saber que el club tiene metida en su contabilidad, repartido en las temporadas 21/22 y 22/23 la friolera de 518 millones de euros de efecto “placebo“. El papel lo soporta todo, pero los ingresos financieros y este tipo de componendas, no sirven cuando un día realmente te falte dinero porque no puedes pagar con dinero que te has contabilizado en el papel, pero que realmente no entra en tu caja.

¿Cuales son esos 518 millones?:

- Los 150 de diferencia entre 667 y 517 de la venta a Sixth Street del 25 % de derechos de TV por 25 años. De esos 150 hay 60 contabilizados en la 21/22 y 90 en la 22/23

- Los 368 de Brindeburg (100% Barca Studios ). Son los 408 que el Barca se ha contabilizado como ingreso total, pero del que ha cobrado sólo 40 . 408-40= 368

La suma de 368 +150 = 518 millones de euros. Todo ello después de darle por buenos y cobrados o cobrables al Barca los 517 millones de Sixth Street y los , al menos 40 cobrados, del 49 % de Barca Studios.

Si algún día realmente el Barca cobra los 368 de Barca Studios porque vende el 100% podremos decir que lo que hoy es un ingreso financiero o placebo, será real. Pero hoy día en la caja del Barca hay 40 de 408 , pero en sus cuentas están los 408 y queda muy bonito decir que has obtenido 304 de beneficio.

Los (nuevos) auditores del Barca Grant Thorton ( porque E&Y se bajaron del barco) ya no han tenido más remedio que poner en su informe lo que llaman un “ Párrafo de Enfasis”, avisando del castillo de naipes. Como diciendo….oigan fíjense en esto que yo de momento me lo trago pero yo les aviso ( a los socios ).





El ejemplo de la 'trampa' del Barça

Pongo un ejemplo ficticio, para mejor entendimiento. Imaginen que la COPE crea una empresa llamada Podcasts Deportes Internacional, cuando realmente es dudoso el contenido y aún más si el precio es exagerado. Y le da una valoración de 10 millones euros. Vende el 49% por 4,9 millones. Pero sólo cobra el 10% 490.000 euros. Y luego lo vuelve a revender a otra empresa el total pero de la que solo vuelve a cobrar otros 490.000 euros. Tiene pendiente de cobrar 9.020.000 euros (10 millones – 980.000) y es muy dudoso ese cobro. Pero se anota en sus cuentas del año los 10 millones de ingresos en vez de únicamente los 980.000 cobrados. Y esos 10 millones de euros te sirven para dar un gran beneficio donde de no hacerlo darías una pérdida moderada. Cuando hagan falta esos 9 millones para pagar nóminas llegará el problema, porque están en tus cuentas pero no en tu caja.

Yo si fuese socio, responsable y preocupado del Barca, preguntaría muy detenidamente a Laporta y a Eduard Romeu por estos 518 kilos. Quizá por ello se explica que hagan la Asamblea por video conferencia, cuando el COVID ya pasó a la historia y se podría hacer presencial. Si luego el Barca acaba en SAD, que nadie se alarme. Luces de colores y parpadeantes, han tenido para verlas.