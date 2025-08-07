La reacción de David Sánchez tras conocer que el Barça le ha retirado la capitanía a Ter Stegen: "Lo inimaginable en este club..."

A primera hora de la tarde de este jueves, el FC Barcelona confirmó a través de un comunicado que el hasta ahora primer capitán, el guardameta alemán Marc André Ter Stegen no seguirá siendo el primer capitán del equipo blaugrana hasta que no se resuelva el expediente disciplinario abierto al jugador por su negativa a firmar el comunicado médico tras la operación a la que se sometió por sus problemas en la espalda.

Cabe recordar que el Barça cree que la baja sería de cuatro meses, lo que le permitiría usar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de su nuevo guardameta, y el internacional considera que serán tres, lo que no le serviría al club en ese caso. Este desencuentro ha hecho que el alemán se haya negado a firmar el informe médico, lo que ha provocado la apertura de un expediente disciplinario.

comunicado del barcelona

El comunicado del FC Barcelona reza lo siguiente: "Informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol".

Ter Stegen se queda sin galones

A su vez, los culés confirman que durante este tiempo el que ejercerá esa labor de primer capitán será el uruguayo Ronald Araujo.

presente en el entrenamiento

El portero germano acudió a primera hora de este jueves a la Ciudad Deportiva en lo que era la vuelta al trabajo del Barcelona tras su gira por Asia, y de cara a preparar el Trofeo Joan Gamper que el club blaugrana disputará ante el Como italiano de Cesc Fábregas el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 21:00h - choque que se jugará finalmente en el Johann Cruyff -

Ter Stegen llegó en la parte trasera de un vehículo conducido por un chófer y estuvo en la Ciudad Deportiva apenas una hora y media. Este ha sido el primer encuentro del alemán con sus compañeros y con el cuerpo técnico de Hansi Flick tras todo lo ocurrido a raíz de la lesión del portero.

El comentarista de El Partidazo de COPE, David Sánchez, ha valorado a través de las redes sociales la decisión del Barça de retirar la capitanía a su portero: "Puro rock and roll ! A este club hay que amarlo. Lo inimaginable en este club se puede hacer realidad".

