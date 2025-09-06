El Badajoz, a la espera de la FIFA para poder empezar la liga

El CD Badajoz, equipo de Tercera Federación, no podrá comenzar mañana la liga de fútbol si no recibe una respuesta por parte de la FIFA en relación a diversos documentos relacionados con las auditorías financieras que realiza este organismo solicitados al conjunto extremeño.

El director general del conjunto blanquinegro, Javier Peña, ha manifestado en una comparecencia que el club entregó el pasado martes por la tarde a la FIFA los 25 documentos solicitados durante la mañana de ese mismo día, pero aún no ha recibido respuesta alguna.

Estos documentos engloban nueve puntos, el DNI compulsado del representante del club, escrituras, tarjeta de identificación fiscal, actas de titularidad, certificado de titularidad bancaria, acta de Junta General, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, y memoria.

Peña, quien ha lamentado la “injusticia” y “falta de sensibilidad” que representa no contar con respuesta aún de la FIFA, ha agradecido el “apoyo firme” encontrado en este marco por parte de las federaciones española y extremeña de fútbol.

El equipo blanquinegro ha pedido en la tarde de ayer medidas cautelares a la FIFA para que “desbloquee la situación”, ha dicho el director general del CD Badajoz, aún a la espera de la “contestación” precisa que le permita jugar este domingo su primer encuentro de la temporada contra el CD Azuaga.

Esta situación no tiene nada que ver “con ningún tipo de deudas” o problema económico, inscritos por ejemplo todos los jugadores de cara a la temporada, sino con un tema “de auditoría financiera, burocrático”, en relación al cual la FIFA no ha dado respuesta, ha incidido.

Una documentación que el organismo nunca había solicitado al conjunto extremeño, ha afirmado Peña.

Si el equipo no cuenta con la autorización, los jugadores se desplazarán al estadio Nuevo Vivero, pero “no podrán comparecer” sobre el césped, y se dará el partido por perdido, al tener “bloqueado” poder jugar, ha expresado.

El CD Badajoz seguirá, además, “con los derechos federativos bloqueados” mientras el organismo internacional “no conteste”, ha afirmado Peña.

“Llama un poco la atención que la FIFA se fije en un conjunto de quinta categoría, más si cabe cuando se les ha remitido la documentación solicitada, -ha dicho- por no ofrecerse una respuesta se deja a un equipo totalmente desamparado, situación que perjudica además a la imagen del fútbol español”.