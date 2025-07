El Atlético hace oficial la salida de Correa hacia México

El pasado mes de mayo, Antonio Ruiz informaba de la negociación entre Atlético de Madrid y Tigres por Ángel Correa, que tenía contrato con el equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2026 tal y como anunciaba el propio club en un comunicado oficial. Sin embargo, este miércoles se ha confirmado la salida del atacante argentino de 30 años hacia México.

EFE MADRID, 18/05/2025.- El delantero del Atlético de Madrid Ángel Correa celebra tras marcar el cuarto gol del partido de la jornada 37 de LaLiga contra el Betis en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid, este domingo. EFE/ Mariscal

El propio futbolista llegó a despedirse de la afición del Atleti en la penúltima jornada de La Liga, en un partido donde los de Simeone golearon el Betis y en el que Correa marcó el 4-1 definitivo. El argentino fue homenajeado por el Metropolitano e incluso publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud 🙏 Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón ❤️🔴⚪ Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!", eran las palabras de despedida del futbolista.

COMUNICADO OFICIAL DEL ATLÉTICO

El Atlético de Madrid y Tigres UANL han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ángel Correa al conjunto mexicano.

El delantero argentino afronta así un nuevo desafío en su carrera deportiva y cierra una etapa de diez temporadas y media como futbolista rojiblanco. Etapa a lo largo de la cual disputó 469 encuentros oficiales con nuestra camiseta, que le convirtieron en el sexto jugador -y segundo extranjero- con más partidos en la historia del club.

Autor de 88 tantos y 65 asistencias, para el recuerdo quedarán especialmente dos dianas: la última en la historia del Vicente Calderón, ante el Athletic Club, y el 'puntín' que cimentó nuestra remontada en Valladolid para proclamarnos campeones de Liga en la campaña 2020/21. Un trofeo que Correa añadió a sus vitrinas tras la conquista de la Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018; éxitos que precedieron a la triple corona que logró con Argentina (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo de la FIFA 2022).

Desde el Atlético de Madrid queremos agradecer a Ángel Correa su dedicación y esfuerzo durante todos estos años en nuestro club y le deseamos mucha suerte en sus futuros retos personales y profesionales.