Los audios de la madre de Rubiales durante su huelga de hambre: “No puedo ver a nadie”

La Cadena COPE accede en exclusiva a varios audios de WhatsApp de una conversación mantenida entre la madre de Luis Rubiales y una amiga, durante su huelga de hambre indefinida en el interior de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, Granada.



Esta ha sido la decisión que ha tomado la madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, como apoyo a su hijo. Una forma de protesta ante lo que consideran, desde la familia del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, una injusticia.



Ángeles ha pasado la primera noche acompañada de un familiar y la prensa que se encuentra a las puertas de la parroquia. Durante el día, varias personas se han concentrado en apoyo a Rubiales con carteles que piden frenar la “cacería” mediática al ya suspendido presidente de la Real Federación de Fútbol y exigiendo a Jenni Hermoso “que diga la verdad”.

EFE/Alba Feixas





Una de sus amigas ha asegurado que "cualquier madre por un hijo hace cualquier cosa" y la opinión generalizada de la familia y los amigos de Rubiales es que no ha sido "una agresión sexual". La intención de Ángeles es mantener el encierro el máximo tiempo posible. Por ahora, lleva dos días como forma de “pedir justicia” tras la polémica por el beso en la boca de su hijo a la futbolista tras la final del Mundial.

La conversación entre la madre de Rubiales y una amiga:

“Ángeles, si tú ves que alguien quiere venir, por favor dile que no venga...

...Porque por favor no puedo ver a nadie, lo tengo prohibido por el médico, no puedo...

...No, no estoy sola, estoy con mi cuñada, que ella entró conmigo y yo no puedo estar sola porque me puedo marear...

...Me ha dicho el médico que me van a apartar ahora. Cuando digan la misa me van a quitar de aquí... para que no sepa nadie dónde estoy...

Venga, besicos. Ya nos veremos si Dios quiere”.