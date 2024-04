Cristina L. Schlichting, ante lo ocurrido en Ferraz: "Nos hemos puesto al nivel de las repúblicas bananeras"

Audio

Ay qué trabajos nos manda el Señor. Estoy pensando en Helmut Kohl. En la gran cancillera Angela Merkel. Estoy pensando, yo qué sé, en Kennedy, en Adenauer, en Giscard D'Estaign y no imagino a ninguno de ellos convocando una manifestación delante de la sede de su partido para que le alabasen y gritasen su nombre. Pedro, Pedro, Pedro, qué vergüenza por favor.

Sí me imagino, y no es un punto exagerado decirlo, esto en otros lugares del mundo. Es más, no es que lo imagine, es que lo hacían y lo hacen las masas fervientes adorando y coreando otros nombres, menos nobles. En Cuba pasa esto. En Venezuela. Pasa en Corea del Norte. Pasaba con Franco. Qué bochorno que esto abra los telediarios en Europa. Pedro, Pedro, Pedro.

Ahora ya estoy bastante segura de que este no se va. No solo porque lo desaconsejan sus ministros, sino porque no le interesa. ¿Cómo se va a ir dejando que escriban en los periódicos que Pedro Sánchez dimitió por las acusaciones de corrupción a su mujer? Eso no le interesa a nadie que quiera hacer carrera en el ámbito internacional, como él.

Menos gente ayer de la esperada en Ferraz, la gente traída en autobuses de toda España para aclamar al líder. Insisto, qué vergüenza, que este señor es el presidente de España. 12.500 manifestantes en lugar de los 40.000 que esperaban los organizadores. Pero da igual, llovía, hacía mucho frío, para ustedes la perra chica. Todo eso da igual.

Begoña Gómez es moderna, desde luego

¿De verdad cree la señora vicepresidenta María Jesús Montero que España está a este nivel? Begoña Gómez es moderna, desde luego. Nos seré yo quien lo ponga en duda. Y guapa, ya quisiera yo. Y delgada. Y primera dama. Y su marido la quiere mucho. ¿Pero eso qué tiene que ver con que haya cartas de Begoña Gómez, firmadas por ella, recomendando a empresarios de su confianza para subvenciones y trabajos del Estado?

Vuelvo a repetir que la demanda judicial de Manos Libres es endeble, como señaló aquí Carlos Herrera. Que se sustenta apenas en recortes de periódico. Eso no quita que haya sospechas fundadas que hay que examinar en sede judicial. Muy bien, corríjase con investigación y, si se puede, límpiese el nombre de la mujer del presidente, que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia y a todos los españoles nos conviene que no haya nada.

Sin embargo, por favor, tardará en nacer otro señor tan impúdico en nuestro país, tan pagado de sí mismo que provoque una crisis de seguridad tal en un partido sojuzgado a su persona que lleva a las masas a aclamarlo y pedirle de rodillas que no se marche.

¿Es esto un político democrático?

La política en nuestro continente es la gestión sabia y modesta de la cosa pública. Insisto, como la Merkel, como Adenauer. No esto, propio de otro tipo de regímenes y autocracias.

María Jesús Montero, Salvador Illa, Óscar Puente, Teresa Ribera, los líderes socialistas rivalizando en pleitesía. Qué vergüenza.

Miles de personas han cantado y bailado para Pedro el resistiré del Dúo Dinámico, el “Para la libertad” de Serrat, el “Perra” de Rigoberta Bandini (por Perro Sánchez) y “La Internacional”. Todo mezclado, todo al mismo nivel. España tardará mucho enrecuperarse, si es que se recupera, de este grado de populismo.

Y cuando se impone la adoración, en lugar de la admiración silenciosa. Cuando triunfa el peloteo sobre el consejo, cuando se idealiza a las personas, las pobres personas que somos todos, se genera un tipo de regímenes en que sólo vale la pleitesía total. Es que discrepa mínimamente, es enviado al gulag, al “rinchi”. El presidente de castilla la Mancha cometió ayer el error de sacar la patita y recibió sonoros abucheos.

Claro, cuando la política se vuelve fanatismo no hay raciocinio. ¿Qué Page ha criticado al líder con motivo? ¿Qué ha señalado lo que hacía mal con justicia? Nada, aquí solo vale el amor total, la entrega máxima, la oblación absoluta. Por eso, en los momentos más infaustos de la Historia, los críticos son asesinados. Como Trostky, que osó desafiar a Stalin. El poder omnímodo es lo que tiene.

Manifestarse es un derecho respetable

Me gustaría dirigirme a las señoras y señores que ayer hablaron amablemente con Laura Rubio en Ferraz. Otros no, otros la insultaron, pero eso es falta de educación.

Mis queridas amigas y amigos, manifestarse es un derecho respetable. Yo me manifestaría contra Carles Puigdemont, porque no tuvo piedad en intentar partir España y dividirnos. Me manifestaría contra Otegi, porque pone en su programa electoral que va a dividir España, cuando aún tiene las manos manchadas de sangre y no ha pedido perdón. Pero manifestarse por el hombre que ha proclamado la amnistía de Puigdemont y que gobierna con Bildu en Madrid, decirle que es la esperanza de la izquierda, yo no lo entiendo.

Pedro Sánchez ha hecho mucho más que economía. Ha potenciado las fuerzas secesionistas. Ha aprobado la eutanasia. Ha facilitado hasta la irresponsabilidad el cambio de sexo, aplastando al feminismo más serio. Y ha gobernado con Podemos, Bildu y los de Puigdemont.

Entiendo que hay personas que vean bien todo esto. ¿Pero hasta el extremo de corearlo, gritar enardecidamente su nombre, idolatrarlo?

Mañana sabremos que va a hacer el líder

Mañana sabremos lo que hace, el que irresponsablemente ha declinado su responsabilidad de gobierno cuatro días. Ya ha conseguido que salgan a la calle gritando su nombre, que los líderes del partido, incluido page, le rueguen genuflexos que continúe. Ya ha señalado que la oposición, los jueces y los periodistas somos un peligro golpista. Ocurra lo que ocurra mañana, el mal ya está hecho. Ha quedado claro que democracia es Él. Pedro es la democracia. Los demás somos fascismo. Nos hemos puesto al nivel de las repúblicas bananeras.

Francisco Rico buscaba apasionadamente la belleza

Y vamos a lo serio, porque ahora lo serio ocurre al margen del Gobierno. Y yo no pienso dejarlo al margen. Ha muerto Francisco Rico, uno de los más grandes de la investigación literaria de este gran país, y quizá es el momento de que muchos lo conozcan. Para los alumnos de Filología Hispánica los textos de la editorial Crítica y de Castalia eran la Biblia, y el Evangelio lo escribía este catedrático y académico para explicar la Edad Media, el Renacimiento, el Siglo de Oro. Era un profesor de la vieja escuela, un sabio.

Este inmenso especialista en El Quijote, ha fallecido en el hospital de Barcelona a los 81 años. Pero nos ha enseñado a vivir enamorado. Enamorado del español, del Quijote, de Petrarca, del lazarillo. Francisco Rico tomó posesión de la silla “p” de la Real Academia de la Lengua española en 1987, con un discurso sobre Lázaro de Tormes. Dirigió la biblioteca de la RAE y sus obras están ahí para los que queramos aprender y ser mejores y empeñarnos en vivir apasionadamente buscando la belleza y el bien. Gracias.