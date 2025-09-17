COPE
Antiviolencia propone las primeras sanciones para los propalestinos que boicotearon La Vuelta

Todos los implicados protestaron en las protestas en las etapas: Laredo-Los Corrales de Buelna, Avilés-La Farrapona, y Aveiga-Monforte de Lemos.

Una mujer protesta por la situación en Palestina durante la 18º etapa de la Vuelta Ciclista a España

EFE

 La Comisión Estatal Antiviolencia a acordado proponer una multa a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta ciclista a España que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.

Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

Ione Belarra e Irene Montero participan en la manifestación de la última etapa de la Vuelta a España

EFE

La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras. 

