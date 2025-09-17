COPE
Según su alcalde

Madrid pagará 350.000 euros a La Vuelta, aunque no hubiera etapa final

El alcalde no quiere que lo ocurrido repercuta negativamente en las arcas de la organización y le abonará íntegramente lo pactado por la última etapa.

Manifestantes pro Palestina cortaron el recorrido e impidieron la disputa de la última etapa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aboga por abonar los 350.000 euros en patrocinio a La Vuelta Ciclista, pese a no haber podido terminar la etapa en la ciudad, para no sumarles un perjuicio económico tras ser víctimas de "un boicot y de Pedro Sánchez".

"Me reafirmo. Tenemos que verlo desde el punto de vista administrativo, pero yo voy a poner todos los medios para abonar ese patrocinio". El primer edil madrileño ha instado a "poner en valor lo que ha hecho la Vuelta Ciclista a España porque ha sido dificilísimo a lo largo de estos 21 días, sometidos a todo tipo de boicots y acciones violentas y, sin embargo, ha hecho todo lo humanamente posible por que pudiera finalizar y llegar a Madrid y porque los corredores lo hicieran en condiciones de integridad física".

Vallas tiradas tras cargas policiales a manifestantes que han protestado a favor de Palestina, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España,

Vallas tiradas tras cargas policiales a manifestantes en la ultima etapa de La Vuelta

"NO RENUNCIAMOS A NADA"

Tal y como adelantó este martes la vicealcaldesa, Inma Sanz, el Gobierno municipal no renuncia "a nada" tras lo ocurrido el domingo. En cuanto al dispositivo policial, Almeida ha recordado que "lo diseña la Delegación de Gobierno, es decir, no es competencia del Ayuntamiento", para apostillar que su problema fue "que no se dejó actuar a la policía", unido a que resultó "insuficiente".

"Quien no dejó que la Policía actuara fue el delegado del Gobierno. Se juntan las dos cosas: una, que no fue suficiente, y dos, la más importante, que el delegado no dejó actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha concluido.

