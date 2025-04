Álvaro Morata responde a las informaciones que le vinculan con los negocios oscuros de Fagioli: "Sólo le he dado consejos sobre su carrera"

Álvaro Morata se ha visto obligado este lunes a salir al paso de las informaciones que han partido de Italia y que le vinculan con el objeto de la investigación que tiene bajo la lupa al jugador Nicolo Fagioli.

Fagioli está siendo investigado por su participación ilegal en una red de apuestas deportivas, y él mismo ha relacionado a varios amigos con parte de sus negocios, como ha hecho con Álvaro Morata.

Según La Gazzetta dello Sport, en uno de los mensajes que la policía le interceptó a Fagioli, ponía: "Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él".

Morata no está entre los investigados, pero por ese motivo, el delantero español ha escrito un breve comunicado, en español y en italiano, que ha compartido a través de sus redes sociales.

@alvaromorata Comunicado de Álvaro Morata para salir al paso de las informaciones que lo vinculan con los negocios de Fagioli

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él... Nunca he sabido nada de su situación. Quiero mucho a Nicolò y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego todas las informaciones que ha salido porque es FALSA. Gracias", escribió.