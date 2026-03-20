Ernesto Valverde anuncia su adiós al Athletic

Ernesto Valverde no seguirá la próxima temporada como técnico del Athletic de Bilbao. El Txingurri acaba contrato el próximo 30 de junio y no lo renovará por lo que dirá adiós a su tercera etapa en el banquillo de San Mamés, justo cuando se cumplan 10 campañas como inquilino. Valverde dio el saltó al primer equipo en la 2003/2004 desde el filial. Estuvo dos cursos y se marchó. Tras pasar por Espanyol, Olympiacos, Villarreal y Valencia retornó en la 2013/2014 para dirigir al Athletic otras cuatro temporadas.

En 2017 puso rumbo al Barcelona, donde estuvo dos años y medio, antes de ser destituido tras la Supercopa de 2020. En junio de 2022 regresó a los banquillos para volver a hacerse cargo del Athletic con el que en estos últimos cuatro cursos ha ganado una Copa del Rey y ha jugado la Champions League. Se va como el hombre con más partidos dirigidos al Athletic, cifra que cuando acabe LaLiga habrá superado los 500 encuentros oficiales. También conquistó con el club bilbaíno la la Supercopa en la 2015/16.

EFE Ernesto Valverde levanta la Copa del Rey conquistada en 2024 con el Athletic de Bilbao.

el anuncio de valverde

"Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic. Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros. Al mismo tiempo remarcar que nos quedan diez partidos de Liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda".