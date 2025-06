Alcaraz, sobre el dobles con Raducanu: "Ella va a ser la jefa"

Carlos Alcaraz formará dupla con Emma Raducanu este año en el torneo de dobles mixto del US Open y aseguró que la británica "será la jefa" de la pareja. El tenista murciano, que ganó este martes a Adam Walton en la primera ronda de Queen's, detalló cómo va a ser la experiencia con la jugadora inglesa y cómo se ha fraguado esta pareja.

"Ella va a ser la jefa", dijo entre risas el de El Palmar, que tiene una importante experiencia en dobles gracias a los Juegos Olímpicos, cuando hizo pareja junto a Rafael Nadal y alcanzaron los cuartos de final.

PA / Cordon Press Alcaraz entrenando en Queens

"El US Open nos habló de esta oportunidad y tengo muchas ganas. Va a ser genial y es una gran idea por parte del torneo. Es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados. Para la gente, para el público, es bonito ver cosas nuevas".

"Cuando el torneo me dijo que si quería participar, yo dije que sí, que era algo bonito y la verdad es que mi primer pensamiento fue Emma, obviamente. Compartimos la misma edad, nos conocemos desde hace tiempo y nos llevamos muy, muy bien. No le escribí yo a ella personalmente, si no que fue a través de nuestros agentes, pero pensé en ella y va a ser muy divertido".

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Roland Garros.

Esta nueva iniciativa pretende generar un mayor interés en esta disciplina que habitualmente se juega en la segunda semana de torneo y queda opacada por el resto de torneos, además de que no suele reunir a los mejores del mundo.

Un torneo pionero

El US Open ha sido pionero a la hora de adelantar el comienzo de este torneo y situarlo una semana antes del inicio del cuadro individual, cuando los mejores normalmente están ya en Nueva York entrenando, por lo que este evento servirá también de aclimatación a Flushing Meadows.

El US Open anunció este martes las parejas que lo compondrán, entre las que destacan Alcaraz y Raducanu, Jannik Sinner y Emma Navarro, Olga Danilovic y Novak Djokovic, Iga Swiatek y Casper Ruud, Naomi Osaka y Nick Kyrgios, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, y Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov.

El torneo se jugará del 19 al 20 de agosto, con una bolsa de premios de 1 millón de dólares, y con un formato diferente. Los partidos serán al mejor de tres sets, con sets a cuatro juegos, sin ventajas y con un 'super tie break' como tercer set.