Un sólido Alcaraz mantiene su perfecto 2026

Carlos Alcaraz aún no conoce la derrota en 2026 y ya está en tercera ronda en Indian Wells.

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dominó al búlgaro Grigor Dimitrov, número 42, y le doblegó 6-2 y 6-3 en una hora y siete minutos para avanzar por la vía rápida a la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells. El dos veces campeón regresó de la mejor manera al desierto californiano después de caer en semifinales en 2025. Su próximo rival será el francés Arthur Rinderkench, que avanzó sin jugar por la retirada del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Alcaraz incrementó a 13-0 su balance perfecto en 2026, un año que comenzó con su triunfo en el Abierto de Australia y que le permitió cerrar el 'Grand Slam' en su carrera (ganar los 4 grandes) con tan solo 22 años. El murciano, que también ganó recientemente en Doha, vive un inmejorable momento de forma y lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre.

Alcaraz solventó con autoridad una primera ronda complicada, contra un Dimitrov que, pese a haber bajado a la posición 42 del ránking a causa de unos problemas físicos, le había ganado ya dos veces en seis enfrentamientos. Ovacionado por la pista central de Indian Wells, Alcaraz no concedió bola de rotura alguna en la primera manga y puso el partido cuesta abajo con un 'break' en su primera oportunidad en el cuarto juego.

EFE Carlos Alcaraz y Dimitrov se saludan tras el partido ganado por el español.

Jugó un tenis muy sólido Carlitos, que se llevó el primer set por 6-2 tras convertir el 88 % de puntos con su segundo saque. El único momento que pudo cambiar la inercia del partido llegó en el tercer juego del segundo set, cuando Dimitrov tuvo una bola de rotura en el 30-40. Alcaraz pudo anularla y convirtió su primera ocasión, en el octavo juego, para abrirse el camino hacia el cómodo 6-3 final.

derrotas de bautista y bucsa

El británico Jack Draper remontó al español Roberto Bautista y le dejó fuera del Masters 1.000 de Indian Wells en la segunda ronda. Draper, vigente campeón del torneo californiano, se impuso a Bautista por 3-6, 6-3 y 6-2 en una hora y 42 minutos de partido. También cayó eliminada en el cuadro femenino Cristina Bucsa. La española cedió en dos sets ante la belga Elise Mertens por 6-2 y 6-1.