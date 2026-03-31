COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

ESPAÑA-EGIPTO

36.000 banderas de España repartidas en el RCDE Stadium, emoción con el himno de España y pitos a Joan García

Buen ambiente en la previa del España-Egipto en Cornellá aunque la gente no se olvida de Joan García

Aficionados españoles durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona

EFE

Aficionados españoles durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura

El RCDE Stadium registró un gran ambiente en la previa del amistoso que este martes ha enfrentado a España y Egipto.

Tal como informó Quique Iglesias en Tiempo de Juego, en las puertas del estadio donde juega el Espanyol como local, se han regalado 36.000 banderas de España, por lo que el colorido dentro de Cornellá fue vistoso con los colores rojo y amarillo.

Se escucharon algunos pitos durante el himno de Egipto, del que se escuchó la versión larga, y se cantó con emoción desde la grada el himno de España, con muchas banderas desplegadas.

Con respecto a Joan García, dado que cabía esperar mucho aficionado espanyolista, hubo bastantes más pitos que aplausos para el actual portero del Barcelona cuando fue nombrado por la megafonía con su dorsal 18

El titular para Luis de la Fuente fue Unai Simón.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking