ESPAÑA-EGIPTO
36.000 banderas de España repartidas en el RCDE Stadium, emoción con el himno de España y pitos a Joan García
Buen ambiente en la previa del España-Egipto en Cornellá aunque la gente no se olvida de Joan García
Javier Jurado
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El RCDE Stadium registró un gran ambiente en la previa del amistoso que este martes ha enfrentado a España y Egipto.
Tal como informó Quique Iglesias en Tiempo de Juego, en las puertas del estadio donde juega el Espanyol como local, se han regalado 36.000 banderas de España, por lo que el colorido dentro de Cornellá fue vistoso con los colores rojo y amarillo.
Se escucharon algunos pitos durante el himno de Egipto, del que se escuchó la versión larga, y se cantó con emoción desde la grada el himno de España, con muchas banderas desplegadas.
Con respecto a Joan García, dado que cabía esperar mucho aficionado espanyolista, hubo bastantes más pitos que aplausos para el actual portero del Barcelona cuando fue nombrado por la megafonía con su dorsal 18.
El titular para Luis de la Fuente fue Unai Simón.
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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