36.000 banderas de España repartidas en el RCDE Stadium, emoción con el himno de España y pitos a Joan García

Aficionados españoles durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona

El RCDE Stadium registró un gran ambiente en la previa del amistoso que este martes ha enfrentado a España y Egipto.

Tal como informó Quique Iglesias en Tiempo de Juego, en las puertas del estadio donde juega el Espanyol como local, se han regalado 36.000 banderas de España, por lo que el colorido dentro de Cornellá fue vistoso con los colores rojo y amarillo.

Se escucharon algunos pitos durante el himno de Egipto, del que se escuchó la versión larga, y se cantó con emoción desde la grada el himno de España, con muchas banderas desplegadas.

Con respecto a Joan García, dado que cabía esperar mucho aficionado espanyolista, hubo bastantes más pitos que aplausos para el actual portero del Barcelona cuando fue nombrado por la megafonía con su dorsal 18.

El titular para Luis de la Fuente fue Unai Simón.