Pedro Martín sentencia sobre el exceso de tiempo añadido en la primera parte del Barcelona-Real Madrid en la Supercopa y explica la razón objetiva: "Se debería haber acabado al minuto 48"

Al descanso de la final de la Supercopa de España, el especialista arbitral Pedro Martín explicó con claridad por qué Munuera Montero añadió de más en la primera parte.

El colegiado del Barcelona-Real Madrid señaló el final del primer tiempo cuando el cronómetro marcaba 52:38, en un periodo en el que tres de los cuatro goles marcados hasta entonces se lograron durante el añadido: Vinicius marcó en el 45+2, Lewandowski anotó en el 45+4 y Gonzalo lo hizo en el 45+6.

Pedro Martín explicó que lo de añadir tiempo extra por cada gol marcado en cada uno de los dos periodos "viene del Mundial de Qatar. Lo manda Colina, y se inventaron lo de añadir un minuto por gol. Pero se dieron cuenta, hace dos años, que era una locura porque, al final, en ese Mundial de Qatar hubo partidos en los que se añadieron 20 minutos".

Aquellos tiempos añadidos absolutamente desproporcionados hicieron pensar en que "no puede ser que, en un espectáculo que dura 90 minutos, añadas 20, si no está regulado de antemano".

Por ese motivo, volvieron a quitarlo. "El legislador, cuando hace 150 años estableció 90 minutos en un partido de fútbol, entendía que esos 90 minutos no eran de juego corrido", dado que había pérdidas de tiempo en acciones como "marcar un gol y celebrarlo". Por ese motivo tan básico "no hay que añadir un minuto por cada gol".

Por lo tanto, y a modo de conclusión, aplicando la norma bien, "en el minuto 48, se tendría que haber acabado", por lo que el marcador debería ser de 1-1 y no de 2-2.