Manolo Lama ironiza sobre el árbitro del Bayern-Real Madrid: "¿Ha sido el mejor del partido?"

El narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, ha encendido las redes sociales con un irónico comentario sobre la actuación del árbitro Slavko Vincic en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. A través de su cuenta en 'X', Lama ha cuestionado si el colegiado fue "el mejor del partido", señalando directamente su controvertida gestión en un duelo que acabó con la eliminación del equipo blanco.

Remontada y eliminación en Múnich

El Real Madrid ha quedado eliminado de la Liga de Campeones tras caer por 4-3 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, lo que sitúa el marcador global en un 6-4 a favor del conjunto bávaro. Pese a que el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se marchó al descanso con una ventaja de 2-3 en una primera parte frenética, los alemanes lograron darle la vuelta al marcador en los minutos finales.

La expulsión de Camavinga, punto de inflexión

El momento clave que ha desatado la polémica ha sido la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 85. El centrocampista francés vio la segunda tarjeta amarilla tras cometer una falta en el centro del campo y desplazar el balón, una decisión de Slavko Vincic que ha sido ampliamente criticada y que dejó al Real Madrid con diez jugadores en el tramo decisivo del encuentro.

Momento de la expulsión a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

¿Ha sido el mejor del partido?" Manolo Lama

A raíz de la expulsión, el Bayern de Múnich ha encontrado los espacios para sentenciar la eliminatoria. Luis Díaz empató en el minuto 88 tras un taconazo de Musiala y, ya en el tiempo de descuento, Michael Olise culminó una jugada individual en el 94' para firmar el 4-3 definitivo y sellar el pase de los alemanes a semifinales.

Durante la primera mitad, el Real Madrid había mostrado una gran versión, con un doblete de Arda Güler y otro tanto de Kylian Mbappé, que contrarrestaron los goles de Pavlovic y Harry Kane para el equipo local. Sin embargo, la segunda parte cambió por completo el guion del partido, especialmente tras la inferioridad numérica del conjunto blanco.