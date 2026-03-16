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Santi Aldama será operado de la rodilla derecha y dice adiós a la temporada
Los Memphis Grizzlies informaron que se operará de sus problemas de rodilla y se perderá lo que resta de temporada.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el
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El canario Santi Aldama se someterá a una operación para solucionar sus problemas en la rodilla derecha y se perderá lo que queda de la temporada regular de la NBA, informó su equipo, los Memphis Grizzlies, en un comunicado.
"El alero de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama, se someterá a un procedimiento artroscópico y recibirá una inyección ortobiológica para tratar una molestia persistente en el compartimento troclear de su rodilla derecha", se lee en la nota.
"Se espera que tenga una recuperación completa y se proporcionará un plan para su regreso después del procedimiento", añaden los Grizzlies.
Aldama, de 25 años, promedió 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias este año con los Grizzlies en 43 partidos.
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h