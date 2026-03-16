COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

nba

Santi Aldama será operado de la rodilla derecha y dice adiós a la temporada

Los Memphis Grizzlies informaron que se operará de sus problemas de rodilla y se perderá lo que resta de temporada. 

Aldama disputó el mejor partido de su carrera en la NBA y acabó con 37 puntos y 10 rebotes.

Cordon Press

Aldama disputó el mejor partido de su carrera en la NBA y acabó con 37 puntos y 10 rebotes.

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El canario Santi Aldama se someterá a una operación para solucionar sus problemas en la rodilla derecha y se perderá lo que queda de la temporada regular de la NBA, informó su equipo, los Memphis Grizzlies, en un comunicado.

"El alero de los Memphis Grizzlies, Santi Aldama, se someterá a un procedimiento artroscópico y recibirá una inyección ortobiológica para tratar una molestia persistente en el compartimento troclear de su rodilla derecha", se lee en la nota.

"Se espera que tenga una recuperación completa y se proporcionará un plan para su regreso después del procedimiento", añaden los Grizzlies.

Aldama, de 25 años, promedió 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias este año con los Grizzlies en 43 partidos.

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking