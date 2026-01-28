Arbeloa no busca excusas tras quedar fuera del 'top-8' de la Champions League: "Prefiero no hablar del árbitro; soy totalmente responsable"

Álvaro Arbeloa, técnico del Juvenil A del Real Madrid, se ha mostrado muy contrariado tras la derrota frente al Benfica (4-2) en la Champions League, que deja a su equipo fuera de los octavos de final y le obliga a jugar el play-in. En declaraciones a Movistar, el entrenador admitió la superioridad del rival: "No estamos ni mucho menos felices, todo lo contrario. Nos ha superado".

Autocrítica sin paliativos

Arbeloa ha sido tajante al analizar las claves del partido y ha asumido la responsabilidad. "Me gustaría decirte que ha sido solo en una cosa, pero creo que han sido en prácticamente muchísimos aspectos", ha señalado. El técnico ha reconocido que el Benfica fue superior "en la agresividad, en los duelos", pero también "con balón y sin balón".

La autocrítica del técnico ha sido contundente. "Creo que hemos estado muy lejos de la versión que debemos dar", ha afirmado, insistiendo en la idea que ya había transmitido en días anteriores: "Nos queda mucho por mejorar y lo sigo pensando".

Frustración y expulsiones

El partido también ha estado marcado por la frustración de los jugadores madridistas, que ha derivado en las expulsiones de Rodrygo y Raúl Asencio, dejando al equipo con nueve. Arbeloa lo ha atribuido a la "frustración a veces, de no poder controlar las emociones, de saber lo que nos estábamos jugando".

Sin excusas con el árbitro

Preguntado por la actuación arbitral, especialmente por un penalti señalado cuando el Madrid parecía reaccionar, Arbeloa ha declinado entrar en polémicas y ha centrado el foco en el mal partido de los suyos. "Soy totalmente responsable", ha sentenciado.

La frase que resume su postura ha sido clara: "Hoy prefiero no no hablar del del árbitro viendo el rendimiento que ha tenido mi equipo". Ahora, el Real Madrid deberá esperar rival en la siguiente fase de la competición, donde podría volver a tocarle el Benfica.